به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی شیرافکن شامگاه یکشنبه در هفتمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر مازندران در صنایع چوب و کاعذ مازندران اظهار داشت: دستیابی و تعمیق روحیه خودباوری و نهادینه شدن فرهنگ کارآفرینی در جامعه می تواند نامگذاری امسال را به گونه ای تحقق بخشد.

وی افزود: امروز جامعه کارگری استان به همدلی بیشتری نیاز دارد و باید تمام دغدغه های اشتغال و پدیده نامطلوب بیکاری در سطح استان ریشه کن شود.

نماینده کانون کارفرمایان مازندران با اشاره به اینکه استان از آمار بالای جمعیت بیکار برخوردار است گفت: دولت نباید بین کارکنان و کارگزاران تبعیض قائل شود.

وی گفت: رفع مشکل بیکاری، الگو شدن برای سایر ملل و رسیدن به اشتغال پایدار می‌تواند از مهم‌ ترین عوامل برای دستیابی به پیام مقام معظم رهبری باشد.

شیرافکن، کارگر، کارفرما و دولت را سه ضلع پیشرفت اقتصادی کشور دانست و افزود: سالی که به توصیه رهبر انقلاب نامگذاری شده فرصت بسیار خوبی برای دستیابی به عرصه تولید داخلی است.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های اشتغال کشور، نیازمند تعامل این سه ضلع هستیم، گفت: امسال، سالی گرانبها برای تلاش و کوشش در عرصه تولید است.

وی به مشکل تورم که گربیانگر جامعه شده است اشاره کرد و گفت: چرا باید کارگزان این تورم را باید بپردازنند.

شیر افکن افزود: با ایجاد سازمان هایی تحت عنوان حمایت از کار، می توان موانع قبل و بعد از کارآفرینی، بخش تولید و صنعت، بازارهای هدف برای صادرات و تولید، بهترین راههای خلاقیت و نوآوری را به افراد کارآفرین آموزش داد.