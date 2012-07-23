برگزاری جشنواره وقف/ جایزه یک میلیونی برای خبرنگاران برتر

حجت الاسلام احمد شرفخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: سال گذشته سه هزار اثر هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بعضا فاخر بودند.

وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج و توسعه فرهنگ و سنت حسنه وقف با بهره گیری از ظرفیتهای رسانه ای کشور، ترویج فرهنگ نوع دوستی و افزایش حس همکاری، تعاون و نیکوکاری در جامعه از طریق رسانه های جمعی، گسترش عرصه های نوین وقف، تلاش در جهت تقویت و افزایش مشارکت مردم در اداره، عمران و آبادانی موقوفات، بقاع متبرکه و سایر اماکن مذهبی، معرفی و تجلیل از فعالان رسانه ای در حوزه وقف برگزار می شود.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار داشت: این جشنواره با موضوعات پیشینه وقف در اسلام، ایران و سایر ملل، آثار و برکات وقف، کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وقف، نقش وقف در توسعه اقتصادی، وقف و عدالت اجتماعی، نقش وقف و موقوفات در تعدیل مشکلات دولتها، عرصه های نوین وقف، وقف و نیازهای جامعه، معرفی و شخصیت شناسی واقفین، آثار سوء موقوفه خواری و پیامدهای ناشی از آن در قالب خبر، یادداشت، گزارش (خبری، توصیفی، تحلیلی) و گفتگو است که در خبرگزاریها، مطبوعات و پایگاههای خبری و اطلاع رسانی برگزار می شود.

در این جشنواره آثاری مورد بررسی قرار می گیرد که از اول فروردین 1389 تا 30 آذر 1391 در رسانه های جمعی کشور منتشر شده باشند. همچنین در هر قالب ارسال سه اثر ضروری است و شرکت کنندگان موظفند برای هر بخش فرمهای مربوطه ارسال اثر را تکمیل نمایند.

شرفخانی گفت: به برگزیدگان اول تا سوم هر بخش جوایزی به شرح ذیل در مراسم اختتامیه اهدا خواهد شد و مجموعه آثار برتر نیز در قالب کتاب منتشر می شود:

تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ 000/000/10 ریال به نفر اول هر بخش

تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ 000/000/8 ریال به نفر دوم هر بخش

تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ 000/000/6 ریال به نفر سوم هر بخش

آدرس دبیرخانه جشنواره: تهران ـ خیابان حافظ ـ خیابان نوفل لوشاتو ـ سازمان اوقاف و امور خیریه ـ ساختمان امام خمینی (ره) و شماره تماس: 64871225 ـ 64871226 است. علاقمندان می توانند به سایت www.awqaf.ir و www.mfso.ir هم مراجعه کنند.