به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، "منیر فخری عبدالنور" وزیر گردشگری مصر قوانین مربوط به اماکن گردشگری از جمله (رستوران ها، کافی شاپ ها و هتل ها) را اصلاح کرد.

به موجب این قوانین ایام ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی در اماکن گردشگری مصر افزایش یافته است و شامل تمامی تعطیلات مذهبی مصر می شود.

این قانون که پیش از این برای احترام به مسلمانان تنها در ماه رمضان اجرا می شد اکنون شامل تمامی تعطیلات مذهبی یعنی سال نو هجری قمری، شب معراج پیامبر اسلام (ص) و میلاد ایشان و روز عرفه است.

عبدالنور خاطرنشان کرد که تخطی از این قانون موجب بسته شدن اماکن مربوطه خواهد شد و نام آن از فهرست اماکن گردشگری تحت نظارت وزارت گردشگری مصر حذف خواهد شد.