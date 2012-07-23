سکه طرح جدید 695 هزار تومان/ دلار آزاد 1901 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه تحویل فاز دوم سکه های پیش فروش بانک مرکزی، قیمت انواع سکه در بازار با کاهش چشمگیری همراه شد.

بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز دوشنبه در بازار 698 هزار تومان، طرح جدید 695 هزار تومان، نیم سکه 347 هزار تومان، ربع سکه 177 هزار و 500 تومان و گرمی 107 هزار تومان است. این نرخها دیروز به ترتیب 703 هزار تومان، 700 هزار تومان، 350 هزار تومان، 178 هزار و 500 تومان و 108 هزار تومان بود.

قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی در روز جاری 71 هزار و 33 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1572 دلار اعلام شد. قیمت طلای داخلی دیروز 71 هزار و 518 تومان و طلای جهانی 1585 دلار بود.

فعالان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را امروز 1901 تومان، هر یورو را 2325 تومان و هر پوند را 2985 تومان اعلام کردند. این نرخها دیروز به ترتیب 1908 تومان، 2340 تومان و 2995 تومان اعلام شد.