لزوم ساماندهی وضعیت ثبت ولادت و وفات در شهرستان قدس

مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: با توجه به اهمیت اداره ثبت احوال به عنوان حافظ مرزهای هویتی در هر استان و شهرستان، باید برنامه ریزیهای مدون و از پیش تعیین شده، به منظور انجام بهینه وظایف محوله در نظر گرفت.

وی با اشاره به برنامه طرح تحرک و برگزاری سه جلسه مرتبط با این طرح در سال جدید در سطح شهرستان، عنوان کرد: فعالیت اداره ثبت احوال بدون هماهنگی سایر ارگانها امکان پذیر نمی باشد و باید تمام ارگانها و ادارات در جهت اجرای هرچه بهتر فعالیتهای این سازمان به تعامل سازنده بپردازند.

این مسئول ادامه داد: در این راستا مقرر شده است که اداره ثبت احوال آمار مقایسه ای ازدواج و طلاق در 4 ماهه اول سال را به همراه آمارشهرستان های استان و آمار مشابه سال گذشته، جهت اتخاذ تصمیمات لازم به اداره ثبت احوال شهرستان ارائه کند.

ضرورت آموزش خانواده ها در جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی

وی افزود: با توجه به ضرورت آموزش در خانواده ها، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس موظف شده است نسبت به دعوت از کارشناسان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، جهت ارائه آموزش های لازم به عموم مردم، اقدام کند.

مهدوی گفت: به همین منظور و در جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از عدم آگاهی خانواده ها، برنامه ریزیها بر آن است که از پرسنل و کارکنان ادارات بصورت تفکیکی آقایان و خانمها جهت شرکت در دوره های مجزای آموزشی ، دعوت بعمل آید.

لزوم ساماندهی وضعیت ثبت ولادت و وفات

سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان قدس ادامه داد: در زمینه ساماندهی وضعیت ثبت ولادتها و دفاتها نیز برنامه هایی در نظر گرفته شده است که راه اندازی دفتر پیش خوان دولت بمنظورتسریع در انجام امور مردم توسط اداره ثبت احوال در اسرع وقت از آن جمله است.

این مسئول بیان کرد: از دیگر برنامه ها میتوان به وظیفه بیمارستان دوازده بهمن نسبت به ثبت منظم و روزانه ولادت ها در سامانه ثبت ولادت بیمارستانها اشاره کرد.