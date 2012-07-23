به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، آوارگان سوری حاضر در مرزهای ترکیه شب گذشته با پلیس ترکیه درگیر شدند. این درگیری در پی اعتراض آوارگان سوری به کمبود آب و غذا در اردوگاه های واقع در مرزهای سوریه و ترکیه به وقوع پیوست.

یک مسئول پلیس ترکیه در این رابطه اعلام کرد که اعتراضات در 2 اردوگاه از مجموع 10 اردوگاه مستقر در مرزهای ترکیه و سوریه انجام شد که شدیدترین درگیری طی ماه های گذشته بوده است.

بنا بر اعلام این منبع پلیس درگیری مذکور تلفاتی در بر نداشت. این 2 اردوگاه 40 هزار آواره سوری را در خود جای داده اند.

این در حالی است که برخی از آوارگان در اردوگاه کیلیس اعلام کرده اند 2 نفر از آوارگان در جریان درگیری با پلیس ترکیه کشته شده اند.

این اقدامات در حالی صورت می گیرد که پیش از این رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با سخنرانی در پارلمان این کشور و در ژست حمایت از مردم سوریه مدعی شده بود آوارگان سوری صدها هزار نفر شوند نیز دولت ترکیه آذوقه شان را تهیه خواهد کرد.