عفو بین الملل قتل عام 20 هزار مسلمان میانماری را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره ، سازمان عفو بین الملل با اذعان به قتل عام مسلمانان میانمار که با اطلاع کامل دولت این کشور صورت می پذیرد، در گزارشی اعلام کرد: تعداد کشته شدگان در جریان حملات بوداییان به مسلمانان به 20 هزار نفر رسیده است.

در ادامه این گزارش آمده است: مسلمانان در ایالت راخین در غرب میانمار با حملات و بازداشتهای خودسرانه طی هفته هایی که خشونتها جریان داشته، مواجه بوده اند.

عفو بین الملل در این گزارش تقاضا کرد که طرفهای ذیربط با اتخاذ تدابیر مناسب، موجبات توقف این قتل عامها و اقداماتی که بر خلاف اصول اساسی حقوق بشر است را به وجود آوردند.

این سازمان همچنین نیروهای امنیتی میانمار و ساکنان بودایی این کشور را در کشتار، تجاوز و شکنجه مسلمانان متهم دانسته است.