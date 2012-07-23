  1. بین الملل
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۵۳

با انتشار گزارشی؛

عفو بین الملل قتل عام 20 هزار مسلمان میانماری را تایید کرد

عفو بین الملل قتل عام 20 هزار مسلمان میانماری را تایید کرد

سازمان عفو بین الملل در گزارشی کشتار 20 هزار مسلمان میانماری توسط گروههای بودایی و با اطلاع کامل دولت را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره ، سازمان عفو بین الملل با اذعان به قتل عام مسلمانان میانمار که با اطلاع کامل دولت این کشور صورت می پذیرد، در گزارشی اعلام کرد: تعداد کشته شدگان در جریان حملات بوداییان به مسلمانان به 20 هزار نفر رسیده است.

در ادامه این گزارش آمده است: مسلمانان در ایالت راخین در غرب میانمار با حملات و بازداشتهای خودسرانه طی هفته هایی که خشونتها جریان داشته، مواجه بوده اند.

عفو بین الملل در این گزارش تقاضا کرد که طرفهای ذیربط با اتخاذ تدابیر مناسب، موجبات توقف این قتل عامها و اقداماتی که بر خلاف اصول اساسی حقوق بشر است را به وجود آوردند.

این سازمان همچنین نیروهای امنیتی میانمار و ساکنان بودایی این کشور را در کشتار، تجاوز و شکنجه مسلمانان متهم دانسته است.

کد مطلب 1656137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها