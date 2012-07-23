علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فاصله منابع آب نسبت به مراکز جمعیتی طولانی تر شده و برای تامین آب باید بعد مسافت طولانی تر را باید طی کنیم.

وی اظهار داشت: مراکز تامین آب قبلا در نزدیکترین نقطه جمعیتی بود ولی امروز مجبوریم منابع آبی را از نقاط دورتری تامین کنیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان گفت: بطور متوسط 250 متر زمین را باید حفاری کنیم و آبی حدود 10 تا 20 لیتر در ثانیه تحویل منازل مردم دهیم.



وی عنوان کرد: هم ما باید وظایف خود را در حوزه دولت خوب انجام دهیم و هم مردم در حوزه مصرف، درست مصرف کردن را سرلوحه کار قرار دهند.



علیمرادی بیان داشت: با مشکلات موجود و با تلاش صورت گرفته امسال در گرگان و در 21 شهر استان تحت پوشش شاهد قطع آب نبودیم.



وی عنوان کرد: در استان به دلیل آنکه در حوزه منابع تامین نمی توانیم منابع سطحی آبی را مهار کنیم با مشکل مواجه هستیم.



مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان یادآورشد: بعد از سیل اخیر مصرف آب افزایش یافته و باید این آمادگی و ظرفیت را داشته باشیم که این فرآیند را مدیریت کنیم.



وی با اشاره به اجرای طرح های فاضلاب افزود: در استان به دلیل نیاز آبی داریم باید از امکانات حداکثر استفاده کنیم و یکی از امکانات فاضلاب است که اگر از آن درست استفاده نکنیم به محیط انسانی ضربه می زند.