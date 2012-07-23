به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر روز دوشنبه در مراسم آغازعملیات اجرایی طرح های عمرانی حوزه قضایی استان مرکزی در اراک افزود: با جبران این کمبود فضای اداری و قضایی کار ارباب رجوع سهل تر انجام می شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیزبا اشاره به ساخت مجتمع قضایی خانواده گفت: کمبود فضاهای فیزیکی مناسب یکی از دغدغه های مجموعه قضایی استان مرکزی است و با توجه به اینکه دعاوی دادگاه های خانواده در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، ساخت فضای مناسب قضایی برای این مهم یکی از اولویت ها بوده است.

حجت الاسلام حکمت علی مظفری افزود: مجتمع قضایی خانواده استان مرکزی در زمینی به وسعت سه هزار و 500متر مربع در سه طبقه با زیربنای یک هزار و 550 متر مربع ساخته می شود.



وی اضافه کرد: برای ساخت و تجهیز مجتمع قضایی خانواده 150 میلیارد ریال نیاز است که از محل اعتبارات قوه قضاییه و حوزه استانی پیش بینی شده و در مدت یک سال و نیم ساخته می شود.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک شهرستان اراک ادامه داد: عملیات اجرایی مجتمع اداری ثبت اسناد و املاک اراک نیز در زمینی به وسعت چهار هزار متر مربع در پنج طبقه با زیربنای چهار هزار و 136متر مربع در جوار مجتمع قضایی خانواده استان انجام می شود.



رییس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: اعتبارات ساخت و تجهیز این پروژه 20میلیارد ریال برآورد شده و قرار است در مدت دو سال ساخته شود.

گفتنی است در این مراسم این دو طرح عمرانی شامل ساخت مجتمع قضایی خانواده استان مرکزی و ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک شهرستان اراک آغاز شد.