به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد اشرف نیا صبح امروز دوشنبه در اولین جلسه ستاد جذب گردشگر خارجی به استان، افزود: بحث تردد راحت گردشگران خارجی در شهرهای استان برای بازدید از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری مسئله ای است که باید بحث تعامل، همفکری و مقتضیات زمان و مکان جامعه در آن مدنظر قرار داده شود.

معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: باید برای هر امری که نیاز اصلی کشور محسوب می شود از در فرهنگ سازی و هدایتی وارد شویم و راهکارهای مناسب را بیابیم.

وی با تاکید بر اینکه قانون باید در خدمت رفع مشکلات جامعه و باز کردن گره ها باشد، گفت: اگر بحث تردد وسائط نقلیه گردشگران خارجی نیازمند مصوبه قانونی مجلس هم باشد، اصلاح این قوانین را در راستای تسهیل ورود گردشگر به استان به مجلس پیشنهاد خواهیم داد و در این موضوع قطعا از حمایت کامل نمایندگان محترم مجلس نیز بهره مند خواهیم بود .

معاون عمرانی استاندار اظهار داشت: سیاست کلی نظام اکنون حرکت در مسیر جذب گردشگر خارجی است و اگر بخواهیم از ورود این گردشگران بهره برداری فرهنگی کرده و قضاوت های جهانی را نسبت به کشورمان بهبود دهیم باید تمامی موانع را برطرف کنیم.

اشرف نیا تاکید کرد: آذربایجان شرقی به دلیل اینکه از چند نقطه حساس گردشگر خارجی بسیاری می پذیرد باید نسبت به ایجاد فضای مثبت برای این گردشگران دقت ویژه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به عنوان اصلی ترین متولی گردشگری توانسته طی این سالها عملکرد خوبی از خود نشان دهد، یادآور شد: بالا بودن آمار جذب گردشگر خارجی به آذربایجان شرقی نشان از مساعد بودن بسترها در این استان دارد، اما برای افزایش این گردشگران و رسیدن به تعهدات استان تلاش و همکاری سازمان ها نیز باید بیش از پیش شود.

اشرف نیا تصریح کرد: رفتارهای عمومی، تاسیسات و برخوردهای متولیان با گردشگران خارجی باید به گونه ای باشد که هر فردی که واد این استان می شود از نحوه راهنمایی و هدایت اصولی لذت برده و معرف و مبلغی برای سایر هموطنان خود برای سفر به ایران و آذربایجان شرقی باشد.

گفتنی است، اولین جلسه ستاد جذب گردشگر خارجی با ریاست معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، به دبیری رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و حضور مسئوان تمامی دستگاه های ذیربط برگزار شده و در آن به بررسی مشکلات و پیشنهادات پیش روی حوزه گردشگری و اتخاذ مصوبات مورد نیاز برای رفع موانع پرداخته شد.