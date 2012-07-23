به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی از ایجاد دو شهرک تخصصی پسته و خرما در رفسنجان و بم خبر داد و گفت: در استان کرمان 40 ناحیه و شهرک صنعتی وجود دارد که به طور غیر تخصصی همه نوع صنایعی در آن ها وجود دارد، بنابراین به این جهت که پسته و خرما دو مزیت اصلی استان محسوب می شوند، پیشنهاد ایجاد شهرک تخصصی پسته و خرما ارائه شد و مورد موافقت قرار گرفت.

حمید قاسم نژاد افزود: استان کرمان حدود دو هزار میلیارد تومان درآمد از پسته و خرما دارد، اما متأسفانه آثار این درآمد بسیار کم در استان دیده می شود، بنابراین با طرح موضوع شهرکهای تخصصی انتظار می رود تا بخش خصوصی در این شهرکها به ایجاد صنایع تبدیلی پسته و خرما بپردازد و بر روی این دو مزیت مطلق کرمان کار تخصصی انجام شود.

وی با بیان اینکه عملیات زیر سازی شهرک تخصصی پسته انجام شده است، به ایجاد بورس پسته اشاره کرد و گفت: همزمان با ایجاد شهرک، بورس کالای پسته هم در این شهرک دائر می شود.

قاسم نژاد افزود: در این شهرک، یک نمایشگاه دائمی پیش بینی شده است تا تمام محصولات مرتبط با پسته در آن عرضه شود.

وی هدف از ایجاد این شهرکهای تخصصی را ایجاد ارزش افزوده، اشتغال بیشتر و باقی ماندن سرمایه ها در استان عنوان و خاطر نشان کرد: تسهیلات فنی و اعتباری و نوسازی در اختیارشرکت عمدتا به سمت صنایع مرتبط با پسته و خرما که در این دو شهرک ایجاد شود، گرایش داده می شود.

قاسم نژاد همچنین از ایجاد نماد پسته و خرما در این دو شهرک تخصصی خبر داد.