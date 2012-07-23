به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی از ایجاد دو شهرک تخصصی پسته و خرما در رفسنجان و بم خبر داد و گفت: در استان کرمان 40 ناحیه و شهرک صنعتی وجود دارد که به طور غیر تخصصی همه نوع صنایعی در آن ها وجود دارد، بنابراین به این جهت که پسته و خرما دو مزیت اصلی استان محسوب می شوند، پیشنهاد ایجاد شهرک تخصصی پسته و خرما ارائه شد و مورد موافقت قرار گرفت.
حمید قاسم نژاد افزود: استان کرمان حدود دو هزار میلیارد تومان درآمد از پسته و خرما دارد، اما متأسفانه آثار این درآمد بسیار کم در استان دیده می شود، بنابراین با طرح موضوع شهرکهای تخصصی انتظار می رود تا بخش خصوصی در این شهرکها به ایجاد صنایع تبدیلی پسته و خرما بپردازد و بر روی این دو مزیت مطلق کرمان کار تخصصی انجام شود.
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