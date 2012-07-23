آغاز رقابتهای لیگ فوتبال ساحلی نوجوانان کشور در یزد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت ها تا ششم مرداد ادامه خواهد داشت و در زمین فوتبال ساحلی سلمان محمود آباد یزد برگزار می شود.

در شب نخست این رقابت ها تیم های شهدای تیران اصفهان- موج گناوه بوشهر و گلساپوش یزد – شهدای چلچه شهرکرد و دریانوردان بوشهر و ایرانیان نجف آباد اصفهان با هم به رقابت پرداختند.

در این مسابقات تیم های گلساپوش یزد، کوثر اردکان، شهدای تیران اصفهان، شهدای چلیچه شهرکرد، ایرانیان نجف آباد، فائزکاران مازندران، دریانوردان بوشهر و موج گناوه بوشهر در دو گروه در مرحله مقدماتی به رقابت خواهند پرداخت.

مدیر تیم فوتبال ساحلی گلساپوش یزد در حاشیه این رقابت ها به خبرنگار مهر گفت: تیم های شهدای تیران اصفهان، شهدای چلیچه شهرکرد، گلساپوش یزد و موج گناوه بوشهر در گروه الف و تیم های دریانوردان بوشهر، فائزکاران مازندران، ایرانیان نجف آباد و کوثر اردکان یزد در گروه ب با یکدیگر رقابت می‌کنند.

سید حسن میر حسینی افزود: از هرگروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی راه می یابند و پس از رقابت با یکدیگر از هرگروه یک تیم به مرحله رده بندی و یک تیم به مرحله فینال راه خواهند یافت.

وی در ادامه در خصوص روند بازی و وضعیت بازیکنان تیم گلساپوش گفت: خوشبختانه تمرینات تیم فوتبال ساحلی گلساپوش بصورت منظم و طبق برنامه انجام شده و امیدواریم شاهد نتایج قابل قبولی باشیم.

گفتنی است این دیدارها بدون حضور مسئولان اداره ورزش و جوانان یزد و نماینده فدراسیون و اعضای هیات فوتبال آغاز شد.