به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز فروزانفر در جلسه مبارزه با قاچاق دام و فرآورده های خام دامی بر نظارت جدی و قرنطینه دام های وارداتی به استان تاکید کرد و گفت: این موضوع در مقابله با قاچاق دام های سبک از افغانستان با توجه به همخوانی نژادهای دام دو کشور کمک شایانی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: باید در زمینه قوانین و مقررات دامی اطلاع رسانی عمومی با جدیت بیشتر صورت پذیرد که این امر یکی از وظایف دامپزشکی است.

وی افزود: طبق برآوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور سالانه بین 700 تا 750 هزار راس دام به کشور قاچاق می شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: میران کشفیات دام قاچاق طی سال 88 در کشور حدود 80 هزار راس دام بوده که سهم خراسان 8 هزار و 36 راس بوده است.

فروزانفر تصریح کرد: این رقم در سال گذشته به 15 هزار راس در کشور کاهش یافت که سهم استان تنها 903 راس است.

وی تغییر روش قاچاق دام و نظارت بیشتر در مرزهای استان را از جمله مهمترین عوامل کاهش کشفیات دام قاچاق عنوان کرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: عمده دام قاچاق به استان از سیستان و بلوچستان و از طریق خراسان جنوبی وارد خراسان رضوی می شود.