عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اکنون نیازهای اولیه استان با اقدامات امدادی انجام شده و باید توجه ملی برای جبران خسارتها شود.

وی اظهار داشت: مهمترین مسئله که دغدغه نمایندگان است بحث اعلام وضعیت اضطراری و فوق العاده بوده و ممکن است حوادث بعدی نیز رخ دهد.

وی عنوان کرد: شرایط و وضعیت استان طی بیانه ای به رئیس مجلس اعلام و نامه نمایندگان در مجلس قرائت شد.

امامی گفت: یک امداد ملی برای جبران خسارت و کمک سریع و فوری به استان نیاز است و امیدواریم در این زمینه توجه اساسی شود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا از تذکر به رئیس رئیس جمهوری خبری داد و گفت: در روند حوادث سیل استان در سالهای گذشته منابع مورد نیاز برای اجرای طرح های زیرساختی استان تامین نشده است.

وی عنوان کرد: عدم تامین نیازهای جدی منابع استان، وضعیت زیر ساختها از جمله مسائلی است که باید مورد تاکید قرار گیرد.

وی یادآور شد: قرار شد با معاونت راهبردی و پارلمانی رئیس جمهور نشست داشته باشیم و اعتبار لازم برای ایجاد ظرفیتها و قابلیتهایی که بتواند حجم خسارتها را کاهش دهد در دستور کار قرار گیرد.

امامی افزود: بازسازی خسارتهای سیل یک اعتبار ملی و جدی نیاز دارد و امیدواریم بتوانیم اقدام آنی برای وضعیت موجود و تمهیداتی برای کاهش خسارت ها داشته باشیم.