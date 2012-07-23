به گزارش خبرنگار مهر، این ماهنامه در بخش سبک زندگی تازه‌ترین شماره خود به سراغ معنا و مفاد غذا خوردن رفته است و پس از بررسی نسبت میان تکنولوژی فرهنگ و تغذیه به موضوع سیاست‌های کلی تغذیه در اسلام و یادکردی از تغذیه در دوران دفاع مقدس پرداخته است.

غذا خوردن به مثابه قالبی برای فعالیت فرهنگی و تغذیه به عنوان بخشی از حرکت کلی سلوک نیز از دیگر بحث‌های مطرح شده در این بخش این ماهنامه به شمار می‌رود.

سوره اندیشه در پرونده نظام اجتماعی این شماره خود به موضوع تاثیر سیاستگذاری عمومی بر سبک زندگی پرداخته است. همچنین گفتگو با عباس منوچهری درباره سیاستگذاری‌ در اندیشه سیاسی در دوران جدید و نیز یادداشتی از حمیدرضا ملک‌محمدی درباره سیاستگذاری‌ دولت‌های رفاه در اروپای بحرانی نیز از دیگر موضوعات این بخش است.

سعید زیباکلام نیز در بخش نظریه اجتماعی این شماره، مقاله‌ای با عنوان «درباره آفاقیت» تالیف کرده است که در ادامه با گفتگویی با حسین کچوئیان درباره واقعیت نمایی و واقعیت سازی در علوم اجتماعی همراه شده است.

بخش هنر و ادب این شماره از سوره اندیشه نیز به بررسی موضوع میان طراحی صنعتی و هنر پرداخته است و موضوعاتی چون تکنولوژی و امکان برقراری پیوند مجدد میان هنر و کالای مصرفی، طراحی در محضر فرهنگ و تحقیق به مثابه کار هنری همراه شده است.

«آیا انسان خود را می‌سازد» عنوان مقاله‌ای است از وحید عسگر در بخش تاریخ این شماره از سوره اندیشه که در ادامه با یک یادداشت و دو ترجمه از منوچهر آشتیانی پیرامون تاریخ جهان همراه شده است.

هفتمین شماره از ضمیمه کتاب اسفار نیز پیوست این شماره از این ماهنامه است که در بخش نخست خود به معرفی خسرو باقری در قالب گفتگو با وی و نیز بررسی کتابشناسی او صورت گرفته است.

بخش معرفی کتاب این شماره این ضمیمه نیز به معرفی کتاب «درباره تعلیم و تربیت در ایران» به قلم رضا کریمی و معرفی تازه‌های کتاب در حوزه اندیشه پرداخته است و در پایان نیز به بازنشر میزگردی درباره اقتصاد اسلامی با حضور مسعود درخشان، عادل پیغامی، حجت‌الاسلام هادوی تهرانی و سید مهدی زریباف پرداخته است.

شماره 60 و 61 سوره اندیشه در 304 صفحه و قیمت 5 هزار تومان منتشر شده است.