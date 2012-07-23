محمد رضا قاضی درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه دمای کنونی هوا 30 درجه سانتی گراد است افزود: هوای قم نسبت به دیروز تغییری نداشته اما برای امشب دمای هوا به 24 درجه می رسد و هوا خنک می شود.

وی حداقل و حداکثر دمای روز گذشته قم را 26 و 38 درجه سانتی گراد اعلام کرد و ادامه داد: این دما امروز به ترتیب 25 و 38 درجه است.

سرپرست اداره پیش بینی و تحقیق اداره کل هواشناسی قم هوای قم را افزایش ابر، همراه با افزایش دما و غبارآلودگی خفیف و زودگذر هوا در ساعات بعد از ظهر پیش بینی کرد.

قاضی اضافه کرد: برای روزهای سه شنبه و چهار شنبه از دمای هوا کاسته و هوا خنک تر می شود.