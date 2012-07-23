به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت تشییع و تدفین محمدحسن گنجی در بیرجند، با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی پروفسور گنجی در کشور، اظهارداشت: این دانشمند فرهیخته از چهره های علمی ایران و جهان و جزو نخبگان و فرزانگان عالم است.

وی با اشاره به اینکه پروفسور گنجی تنها به خراسان جنوبی تعلق ندارد، بلکه مربوط به تمام جامعه بشری ایران و جهان است، افزود: این در حالی است که دانش و علم دکتر گنجی در دنیا شناخته شده است.

رشید با اشاره به نقش دکتر گنجی در دوران دفاع مقدس و پاسداری این شخصیت بزرگ از ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: 80 نفر از سرداران جهادی این انقلاب دانش آموخته این دانشمند بوده و مایه سرافرازی و چهره های علمی ایران هستند.

وی ضمن عرض تسلیت به مردم خراسان جنوبی، جامعه علمی و دانشگاهی کشور، گفت: دکتر گنجی شخصیتی است که با وجود همه مشکلات و دغدغه های علمی و فکری همواره سفرهای متوالی به این استان داشت و توسعه و پیشرفت و آبادانی استان را خواستار بود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گنجی در سفرهای متوالی به استان مذاکرات و نشست های صمیمی بسیاری در استانداری برگزار کرده است، افزود: این دانشمند از جمله مفاخری است که بیشترین علاقه را به زادگاهش داشت و به دنبال پیشرفت و ارائه راهکارهایی برای توسعه استان بود.

رشید با بیان اینکه ایشان حضور پررنگ و سازنده ای در تمام عرصه های اجتماعی، علمی و فرهنگی استان داشته است، بیان داشت: حضور در کنفرانس گرامیداشت علامه عبدالعلی بیرجندی و سخنرانی از رشته جغرافیا در این مراسم موجب شگفتی شرکت کنندگان و اعضای یونسکو در این مراسم شد.

وی ادامه داد: در این سفر فرهنگی آخرین سخنرانی جهانی پدر علم جغرافیای ایران در جهان شینده شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

رشید در خصوص توجه و اهتمام ویژه به زندگی نامه و شیوه زندگی این شخصیت بزرگ، تصریح کرد: پرهیز از رقابت های ناسالم، مفید بودن برای جامعه و خدمت بی منت به مردم از مهمترین شاحصه های زندگی گنجی بود.

استاندار خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: سیاست و بیداری های اسلامی امروز مرهون تلاش های علمی مفاخر و دانشمندان ایرانی از جمله پروفسور گنجی است.