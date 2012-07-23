به گزارش خبرنگار مهر،حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی در حاشیه برگزاری کلاس‌های مکتب علیزاده در شهر مشهد، از موسسه خیریه توانبخشی "فتح المبین" دیدار کرد.

برگزاری کلاس‌های استاد علیزاده در مشهد همزمان با هفته بهزیستی شده بود. در این راستا مراسم ویژه ای در موسسه خیریه توانبخشی "فتح المبین" که این مراسم فرصتی شد تا حسین علیزاده از این موسسه بازدید و با کودکان بستری در این مرکز صحبت کند.

پس از این مراسم، علیزاده با مسئولین موسسه نیز به گفتگو نشستند و در نهایت به امر ایشان عواید حاصل از برگزاری کلاس‌های مشهد به موسسه خیریه توانبخشی "فتح المبین"هدیه داده شد و البته مسئولین "آموزشگاه موسیقی شمیم" نیز در این امر انسانی شریک بودند.

لازم به ذکر است که توانبخشی دختران مبین (فتح المبین) از سال 1363 با اهداف ارائه خدمات آموزشی، توانبخشی و نیز نگهداری از دختران کم توان ذهنی و بی سرپرست فعالیت خود را در شهر مقدس مشهد آغاز کرده است و در این مجموعه بیش از 400 دختر بی سرپرست کم توان ذهنی در گروههای سنی مختلف بصورت شبانه روزی و روزانه توانبخشی، نگهداری شده و آموزش های لازم به آنان ارائه می شود.