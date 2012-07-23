به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه داستانی «خروج اضطراری» به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی حوزه هنری استان یزد در بخش فیلمنامه چهل وهشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان دنا رتبه اول را کسب کرد.



هیئت داوران بخش فیلمنامه جشنواره دنا متشکل از محمد تقی فهیم، علی درخشی و هادی مقدم دوست فیلمنامه «خروج اضطراری» به نویسندگی مهدی جعفری را به خاطر محتوای متفکرانه، متعهدانه و خلاقانه به عنوان اثر برتر این بخش معرفی کردند که تندیس جشنواره و جایزه نقدی به این کارگردان اهدا شد.



همچنین این فیلم در بخش بهترین تهیه کننده یا مجری طرح، نامزد دریافت جایزه معرفی شد و درجمع پنج اثر برگزیده این بخش قرار گرفت.



493 فیلم، یک هزار و79 قطعه عکس و330 فیلمنامه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که درنهایت 108 فیلم، 36 تک عکس، سه مجموعه عکس و 12 فیلمنامه به بخش مسابقه راه یافتند.



چهل وهشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان دنا دربخش های فیلم کوتاه، عکس و فیلمنامه از با حضور 157 هنرمند از 12 استان کشور در یاسوج برگزار شد.



حوزه هنری استان یزد با یک اثر در این جشنواره شرکت کرده بود و این فیلم توانست در نخستین حضورش در جشنواره‌های داخلی با کسب این موفقیت به طورمستقیم به بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران که 10 تا 16 مهر ماه امسال در تهران برگزار می شود راه پیدا کند.



این فیلم همچنین در سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم لوکانیای ایتالیا که 20 تا 23 مردادماه سال جاری برگزار می شود به روی پرده خواهد رفت.



فیلم کوتاه «خروج اضطراری» به مدت هفت و نیم دقیقه ساخته شده وبازیگرکودک آن علی اکبر احمدی است.



این فیلم که درشهرعقدا شهرستان اردکان تصویر برداری شده درباره داستان پسر بچه ‌ای است که در روز اول مدرسه به طور زیرکانه و غیرعادی قصد فرار از مدرسه را دارد که در این میان با برخورد های عجیب و غریبی روبرو می شود و...



گفتنی است: مهدی جعفری تاکنون سه فیلم در زمینه کودک به تهیه کنندگی حوزه هنری استان یزد ساخته است.

