محمد رضا مشفقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه یک هزار و 100 مگاوات بیشتر از نیاز استان برق تولید می شود یادآور شد: خوشبختانه به مرحله ای از تولید رسیده ایم که چند برابر مصرف، تولید می کنیم که با این روند در سال جاری هیچگونه کمبود، خاموشی و... نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: چنانچه نوساناتی در برق فارس وجود داشته باشد ناشی از وضعیت ابزار و دستگاه های مختلف است که البته باید توجه داشت هرکالایی طول عمر مشخص دارد.

مدیر عامل برق منطقه ای فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی یک ماه گذشته 700 مگاوات برق از نیرو گاه اتمی بوشهر وارد مدار شده، گفت: خوبترین اتفاقی که طی چند ماه گذشته روی داده ارائه برق تولید شده توسط نیروگاه اتمی بوشهر است که طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته تا 950 مگاوات افزایش خواهد یافت.

مشفقیان تصریح کرد: در تلاشیم افتتاح دوم تولید برق این نیروگاه را در هفته دولت داشته باشیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به راه اندازی توربین بادی تولید برق در شیراز یادآورشد: تولید برق این توربین حدود 650 کیلو وات است که تنها بخشی از مجموعه های همجوار خود را تامین می کند.