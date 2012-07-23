به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن انصاری صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان در محل فرهنگسرای امام خمینی(ره)، آسایش و آرامش و امنیت امروز کشور را ناشی از ایثار و فداکاری شهیدان دانست و با گرامیداشت ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: رمضان ماه پر کردن کوله بار معنویت است و هر انسان مسلمانی در این ماه با تمرین خودسازی هر نوع تعلقات دنیوی را کنار گذاشته و نسبت به زرق و برق دنیا بی اعتنا می شود.

وی با اشاره به اینکه خداوند در ماه رمضان راه خودسازی را به ما نشان می دهد افزود: خداوند در این ماه علاوه بر راه کرامت، استغفار و پرهیز از دنیا پرستی، راه شهادت را نیز به ما نشان می دهد.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران، رمضان را افضل ماه ها دانست و افزود: در ماه رمضان خداوند بار دیگر شهیدی را به ما مرفی می کند که امام بزرگواری است و در راه حق و عدالت طلبی شهید میشود.بنابراین خداوند راه شهید را که بهترین راه است در افضل ترین ماه به ما انسان ها نشان می دهد.

سردار انصاری مسئولیت و مسئولیت پذیری را در این ماه پربرکت، بسیار با امیت دانست و ادامه داد: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی و نظام الهی وسیله ای برای نزدیک شدن به خدا و ارزش های الهی و اسلامی است.

سردار انصاری گفت: میهن ما امروز سرشار از رشادت ها و ایثارگری های شهیدان است و امروز به برکت خون های شهیدان و ایثارگری های جانبازان و رزمندگان، کشور ایران در برابر دسیسه های دشمنان سرافراز ایستاده است و به همین دلیل ایران اسلامی توانسته است 33 سال در برابر تحریم های دشمنان مقاوت کند و در آینده نیز در این زمینه موفق عمل خواهد کرد.

وی بیداری اسلامی در کشورهای منطقه را الگو گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و یادآور شد: ما با پشتیبانی خداوند از نظام جمهوری اسلامی ایران تا امروز موفق بوده ایم و از این پس نیز موفق خواهیم بود.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران باهم بودن، منسجم بودن و قرار گرفتن در زیر پرچم ولی امر را عامل پیروزی در مقابل استکبار جهانی دانست و افزود: با پشتیبانی از ولایت فقیه آسیبی به کشور وارد نخواهد شد.

در این مراسم که باحضور سردار انصاری، معاون امنیتی استاندار زنجان، مدیر کل رسیدگی به شکایات و بازرسی بنیاد شهید کشور و جمعی از مسئولان مربوطه برگزار شد امیر علی نیک بخش به عنوان مدبر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان معرفی و حاج علی رشیدی مدیر کل سابق این اداره نیز به عنوان مشاور استاندار زنجان منصوب شد.