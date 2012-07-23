مسعود موسوی کارگردان نمایش"به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو" که این روزها در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود درباره تغییراتی که این اثر نسبت به اجرای جشنواره تئاتر فجر کرده است به خبرنگار مهر گفت: پس از اینکه دو اجرا در جشنواره تئاتر فجر داشتیم و بازخوردها را گرفتیم با طراح صحنه و بازیگران نشستی داشتیم و برخی تغییرات اعمال شد.

وی ادامه داد: این تغییرات باعث شد یکی دو صحنه حذف و یا جابه جا شود. طراحی صحنه نیز با توجه به اینکه در جشنواره با حداقل زمان روبرو بودیم تغییرات بسیاری کرد و تخصصی تر شد. بنابراین با توجه به تعدد صحنه های نمایش تلاش کردیم در اجرای عمومی جذابیتهای بیشتری برای مخاطب به وجود بیاوریم. در انتخاب موسیقی نیز تغییراتی ایجاد شد تا ریتم و تمپو جذاب تری داشته باشیم.

موسوی درباره تفاوتی که این نمایش نسبت به داستان اصلی پینوکیو پیدا کرده است توضیح داد: شخصیتهایی که دراین نمایش به آنها اشاره می شود در واقع کاراکترهایی نیستند که مخاطب می شناسد. شخصیتهای دن کیشوت، مارشال مک لوهان، پدر ژپتو، فرشته مهربون و حتی پینوکیو با پیش زمینه ای که که ما از آنها در ادبیات و دنیای واقع داریم متفاوت هستند.

وی افزود: به وسیله این شخصیتها مسائل و معزلات انسان معاصر مطرح می شود. زمانی که پینوکیو تبدیل به انسان می شود دیگر آن شخصیت قبلی نیست و عشق و مسائل دیگری را در دنیای مدرن تجربه می کند. حتی شخصیت پردازی دن کیشوت و طراحی لباس او به گونه ای طراحی نشده که همیشه انتظار داشته ایم و یا در رمان سروانتس خوانده ایم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در"به دهکده جهانی خوش آمدی پینوکیو" این مسئله مطرح می شود که هر کس به دنبال قدرت طلبی و جاه طلبی باشد ممکن است روحش را به شیطان بفروشد. در واقع از همه شخصیتهای نمایشی در این اثر به صورت نمادین بهره برده ایم.

وی درباره استقبال از این اثر نمایشی گفت: معتقدم که تئاتر هنر تفکر برانگیزی است و هر کس که تئاتر را با آوردن چهره ها به سمت سطحی بودن سوق دهد به تئاتر خیانت کرده است. به همین دلیل من برای تماشاگرانی که با مشکلات فراوانی نظیر گرما و روزه داری به تماشای نمایش ما می آیند احترام زیادی قائلم. من افتخار می کنم که تماشاگرانی به دیدن این نمایش می آیند و بعد از اجرا با ما تبادل نظر می کنند.

وی عنوان کرد: استقبال از این نمایش تا امروز خوب بوده است. برای من ارتباط برقرار کردن مخاطب با نمایش ارزش فراوانی دارد. چون تماشاگر می داند وقتی پا به سالن می گذارد قرار است اثری را ببیند که تنها به صرف خنداندن روی صحنه نمی رود بلکه قصد به تفکر وا داشتن مخاطب را دارد.