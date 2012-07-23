دکتر وحید چگینی با اشاره به امضای تفاهم نامه ای با شبکه علوم و فناوری اقیانوس شناسی کشورهای اسلامی (INOC) افزود: قبلا تفاهم نامه کلی با شبکه علوم و فناوری اقیانوس شناسی کشورهای اسلامی در زمینه های علمی، پژوهشی، برگزاری دوره های آموزشی به امضا رساندیم.



رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با بیان اینکه اخیرا تفاهم نامه خاصی با شبکه INOC به امضا رسید، اظهار داشت: برای ایجاد مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی نیاز به همکاریهای منطقه ای داریم از این رو در این تفاهم با تاکید بر ایجاد مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی امضا شد.



وی با بیان اینکه این تفاهم نامه در 4 بند تنظیم شده است، ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه شبکه علوم و فناوری اقیانوس شناسی کشورهای اسلامی حمایت خود را از ایجاد این مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی در ایران اعلام کرد؛ ضمن آنکه در صورت راه اندازی این مرکز، شبکه INOC همکاریهایی در زمینه برگزاری دوره های آموزشی خواهد داشت.



چگینی همچنین به تعهدات ایران در این زمینه اشاره کرد و خاطر نشان کرد: موسسه ملی اقیانوس شناسی نیز متعهد شد تا ظرفیتی برای دانشجویانی که از شبکه INOC معرفی می شوند، در نظر بگیرد تا در دوره های کوتاه مدت اقیانوس شناسی شرکت کنند.



وی با بیان اینکه دوره های کوتاه مدت در شاخه های مختلف اقیانوس شناسی است، اضافه کرد: هدف ما از انعقاد این تفاهم نامه این است که از امکانات مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی برای انجام یکسری مطالعات در حوزه های آبی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر استفاده کنیم.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی ادامه داد: با انجام گشت های دریایی و بر روی موضوعات خاصی که کشور با آن مواجه است مانند مسایل محیطی زیستی، شکوفایی مضر جلبکی، تغییرات پارامترهای فیزیکی دریا، گردش آب در دریاهای پیرامونی و هیدرودینامیک دریا مطالعات بیشتری انجام می دهیم.