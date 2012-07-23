  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

عبدالملکی:

79.5 درصد از مصوبات سفرهای هیئت دولت به خراسان رضوی تحقق یافت

79.5 درصد از مصوبات سفرهای هیئت دولت به خراسان رضوی تحقق یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به خراسان رضوی از تحقق 79.5 درصد از مصوبات سه دور سفرهای هیئت دولت به استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالملکی اظهار داشت: سفر اول هیئت دولت 212 مصوبه در قالب 842 پروژه به دنبال داشته که 203 مصوبه آن محقق شد و 9 مصوبه دیگر در دست اجراست که در مجموع 96 درصد آن اجرایی شده است.

وی افزود: بیشترین مصوبات محقق شده دور اول مربوط به وزارت بهداشت و درمان با 17 مصوبه و وزارت علوم تحقیقات و فناوری با 15 مصوبه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: سفر دوم 293 مصوبه در قالب هزار و 169 پروژه داشته که 218 مصوبه اجرا شده و 66 مصوبه در حال اجرا و 9 مصوبه آن هنوز محقق نشده که در مجموع مصوبات این سفر نیز 74 درصد اجرایی شده است.

رئیس ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفر هیات دولت به خراسان رضوی تصریح کرد: از آنجا که دور دوم سفر استانی با رویکرد توجه به امور زیربنایی بود بیشترین مصوبات اجرایی شده شامل وزارت بهداشت و درمان 22 مصوبه، سازمان میراث فرهنگی 22 مصوبه، وزارت نیرو 21 مصوبه و وزارت راه 21  مصوبه است.

عبدالملکی تصریح کرد: از جمله مصوبات مهم در دست اقدام مربوط به این دوره از سفر، پروژه های راه، ساخت مسکن، احداث نیروگاه های سبزوار و تربت حیدریه، اجرای فاضلاب شهرهای استان، افزایش ظرفیت فولاد سازی، تکمیل مجتمع های فرهنگی، استادیوم ها و پروژه های گردشگری است.

وی در مورد سفر سوم هیئت دولت نیز گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی این سفر، در مجموع 46 مصوبه در قالب 112 پروژه از تصویب هیات دولت گذشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: از مجموع این مصوبات 17 مصوبه محقق شده و 29 مصوبه معادل 63 درصد در دست اقدام و پیگیری است.

رئیس ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به خراسان رضوی با بیان اینکه سفر چهارم نیز 205 مصوبه داشته است، ادامه داد: مجموع مصوبات سه سفر اول هیات دولت به استان 551 مورد است که در قالب دو هزار و 123 پروژه طراحی و تاکنون 438 مصوبه آن معادل 79.5 درصد محقق شده است.

کد مطلب 1656179

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها