79.5 درصد از مصوبات سفرهای هیئت دولت به خراسان رضوی تحقق یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدالملکی اظهار داشت: سفر اول هیئت دولت 212 مصوبه در قالب 842 پروژه به دنبال داشته که 203 مصوبه آن محقق شد و 9 مصوبه دیگر در دست اجراست که در مجموع 96 درصد آن اجرایی شده است.

وی افزود: بیشترین مصوبات محقق شده دور اول مربوط به وزارت بهداشت و درمان با 17 مصوبه و وزارت علوم تحقیقات و فناوری با 15 مصوبه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: سفر دوم 293 مصوبه در قالب هزار و 169 پروژه داشته که 218 مصوبه اجرا شده و 66 مصوبه در حال اجرا و 9 مصوبه آن هنوز محقق نشده که در مجموع مصوبات این سفر نیز 74 درصد اجرایی شده است.

رئیس ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفر هیات دولت به خراسان رضوی تصریح کرد: از آنجا که دور دوم سفر استانی با رویکرد توجه به امور زیربنایی بود بیشترین مصوبات اجرایی شده شامل وزارت بهداشت و درمان 22 مصوبه، سازمان میراث فرهنگی 22 مصوبه، وزارت نیرو 21 مصوبه و وزارت راه 21 مصوبه است.

عبدالملکی تصریح کرد: از جمله مصوبات مهم در دست اقدام مربوط به این دوره از سفر، پروژه های راه، ساخت مسکن، احداث نیروگاه های سبزوار و تربت حیدریه، اجرای فاضلاب شهرهای استان، افزایش ظرفیت فولاد سازی، تکمیل مجتمع های فرهنگی، استادیوم ها و پروژه های گردشگری است.

وی در مورد سفر سوم هیئت دولت نیز گفت: با توجه به رویکرد فرهنگی این سفر، در مجموع 46 مصوبه در قالب 112 پروژه از تصویب هیات دولت گذشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: از مجموع این مصوبات 17 مصوبه محقق شده و 29 مصوبه معادل 63 درصد در دست اقدام و پیگیری است.

رئیس ستاد ویژه پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت به خراسان رضوی با بیان اینکه سفر چهارم نیز 205 مصوبه داشته است، ادامه داد: مجموع مصوبات سه سفر اول هیات دولت به استان 551 مورد است که در قالب دو هزار و 123 پروژه طراحی و تاکنون 438 مصوبه آن معادل 79.5 درصد محقق شده است.