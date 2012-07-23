به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک منبع امنیتی عراق امروز اعلام کرد که یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در منطقه الحسینیه در شمال شرق بغداد منفجر شد.

بر اثر این انفجار دستکم 3 شهروند عراقی کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. همچنین به ساختمان های نزدیک محل انفجار خسارت بسیاری وارد شده است. نیروهای امنیتی عراق محل انفجار را تحت محاصره قرار داده اند.

از سوی دیگر منطقه التاجی در شمال بغداد نیز شاهد 3 انفجار پیاپی بود. یکی از این انفجارها در روستای الفارس و 2 انفجار دیگر در یکی از خیابان های روستای الحمضیات رخ داد. در این انفجارها دستکم 7 نفر کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند.

در انفجار دیگر که صبح امروز در منطقه المقدادیه در شمال بعقوبه واقع در مرکز استان دیاله رخ داد نیز یک نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

ناحیه خان بنی سعد در جنوب استان دیاله نیز از دیگر مناطقی بود که امروز هدف انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده قرار گرفت. در این انفجار شماری کشته و زخمی شدند که هنوز آمار دقیقی از آن در دست نیست.

در انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه السعدیه در استان دیاله نیز تاکنون 3 نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.

همزمان با این انفجارها افراد مسلح ناشناس به یک ایست بازرسی در استان دیاله حمله کردند که منجر به کشته شدن 2 نفر از نیروهای پلیس و زخمی شدن 4 تن دیگر در منطقه جلولاء شد.

همچنین یک ایست بازرسی در منطقه السعدیه در شمال شرق بعقوبه نیز هدف یک انفجار انتحاری قرار گرفت که بر اثر آن 2 سرباز عراقی کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند.

شهر کرکوک نیز صبح امروز شاهد چندین انفجار بود که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. فرماندهی پلیس استان دیاله نیز در آماری کلی اعلام کرد که شمار قربانیان انفجارهای صبح امروز عراق بالغ بر 50 کشته و زخمی بوده است.

در این انفجارها تاکنون 20 نفر کشته و بیش از 30 تن زخمی شده اند که نیروهای امنیتی عراق نیز در میان آنها وجود دارد. پیش بینی می شود این آمار افزایش یابد. آسوشیتدپرس نیز آمار کشته ها را بالغ بر 28 نفر اعلام کرده است.