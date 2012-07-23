مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره بودجه تخصیصی سال 91 ضمن مقایسه با سالهای گذشته گفت: بودجه شهرستان کرج در سال 89 28 میلیارد تومان بود و این رقم در سال 90 به 45 میلیارد رسید.

وی افزود: این میزان بودجه به 37 پروژه در سال 89 و 413 پروژه خرد و کلان در سال 90 اختصاص داشت.

ایران نژاد در ادامه ضمن اشاره به افزایش میزان بودجه نسبت به سال های قبل گفت: 98 درصد پیشرفت پروژه ها در سال گذشته حاکی از روند مطلوب فرایند آبادانی در شهرستان کرج بوده است.

وی درباره بودجه بسته شده در سال 91 نیز اظهار داشت: بعد از هفته ها کار کارشناسی بودجه پایه شهرستان کرج درسال 90 با اعتباری بالغ بر45 میلیارد تومان بسته شد.

ایران نژاد افزود: از این میزان بودجه 7 میلیارد تومان نیز به اشتهارد بابت شهرستان شدن تخصیص یافته است.

فرماندار کرج در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر کل بودجه شهرستان کرج با 40 میلیارد است و تا پایان سال نیز ارتقا خواهد یافت.

وی در بخش دیگری فصول تخصیص بودجه ها را در بخش های تاسیسات آب و فاضلاب و قطار شهری ذکر کرد و افزود: از کل بودجه تخصیصی شهرستان کرج 10.5 میلیارد به آبفا، 91.700 میلیارد تومان به قطار شهری اختصاص یافته است و با 114 میلیارد اعتبارات استانی و 38 میلیارد اعتبار شهرستانی در کل بودجه سال 91 شهرستان کرج با میزان 152.5 میلیارد تومان بسته شده است.