به گزارش خبرنگار مهر، در مدت تعطیلات بازی های لیگ برتر ظاهرا هیچ رسیدگی نسبت به این ورزشگاه انجام نشده است به طوری که تعداد زیادی از صندلی های پلاستیکی این ورزشگاه در جایگاه تماشاگران به خصوص در قسمت روبروی جایگاه ویژه که از فصل قبل شکسته بود همچنان به همین صورت باقی مانده است و تماشاگران کار بسیار سختی برای نشستن برروی آن ها دارند.

همچنین چمن ورزشگاه نیز با وجود اینکه نزدیک به دو ماه هیچ بازی سنگینی برروی آن برگزار شده است از کیفیت به شدت پائینی برخوردار است به نحوی که زردی بخش های زیادی از آن را فرا گرفته است و این در حالی است که هم اینک در فصل تابستان قرار داریم که باید بهترین وضعیت چمن را مشاهده کنیم و به این ترتیب در فصل زمستان وضعیت این چمن به شدت بدتر هم خواهد شد!

همچنین نیمکت ذخیره های ورزشگاه نیز به شدت آلوده است و هیچ اقدامی برای تمیزی آن صورت نگرفته است و قطعا در آستانه شروع بازی ها نمی تواند منجر به یک میزبانی خوب از سوی مسی ها برای میهمانانشان باشد.

وضعیت نمازخانه های ورزشگاه و همچنین آبخوری های آن نیز تغییری نکرده است و مشکلات تماشاگران در این زمینه همچنان باقی است.

البته اسکوربورد ورزشگاه و وضعیت نور آن از سال قبل همچنان سالم مانده است و ورزشگاه باهنر در این زمینه مشکلی ندارد.

به نظر می رسد در ایام تعطیلات دو ماهه بازی ها هیچ اقدامی برای رفع مشکلات ورزشگاه باهنر کرمان انجام نشده است و بحران مالی تربیت بدنی کرمان و همچنین سر شلوغ باشگاه مس در فصل نقل و انتقالات سبب شده است که آن ها تماشاگران خود را به راحتی فراموش کنند به طوری که آن ها برای دیدن بازی های مس با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.

همچنین مسی ها در حالی از میزبانی هفته گذشته سپاهان به شدت راضی بودند که با این وضعیت ورزشگاه باهنر نمی توانند برای تیم های مهمان خود چنین وضعیتی فراهم کنند!

فصل گذشته تیم فوتبال مس رکورد یکی از کم تماشاگر ترین تیم های لیگ برتر را به خود اختصاص داد. آن ها در این فصل خیلی دوست دارند که دیگر سکوهای آن ها در جریان بازی هایشان خالی نباشد اما با این وضعیت ورزشگاه خانگی مس شاید تماشاگران مس ترجیح دهند از همان منازلشان بازی های مس را مشاهده کنند!

البته به گفته مقامات ورزشگاه قرار است که عصر دوشنبه اقداماتی برای تجهیز ورزشگاه از جمله نظافت و کوبیدن چمن انجام گیرد که بعید است در این فاصله اندک معایب بزرگ ورزشگاه رفع شود.