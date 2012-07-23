19 عضو طالبان در افغانستان کشته شدند/ بازداشت 14 فرد دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: در پی عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف افغانستان دستکم 19 عضو طالبان کشته و 14 فرد دیگر بازداشت شدند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در ولایت های کپیسا، بلخ، غزنی، هلمند و نیمروز دست به عملیات مشترک برای شناسایی طالبان زدند.

پلیس ملی افغانستان در جریان این عملیات موفق به ضبط تسلیحات و مواد منفجره طالبان شد، این درحالیست که شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.