  1. بین الملل
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

19 عضو طالبان در افغانستان کشته شدند/ بازداشت 14 فرد دیگر

19 عضو طالبان در افغانستان کشته شدند/ بازداشت 14 فرد دیگر

وزارت کشور افغانستان از کشته شدن 19 عضو طالبان و بازداشت 14 فرد دیگر طی 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: در پی عملیات مشترک نیروهای ناتو و افغانی در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف افغانستان دستکم 19 عضو طالبان کشته و 14 فرد دیگر بازداشت شدند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در ولایت های کپیسا، بلخ، غزنی، هلمند و نیمروز دست به عملیات مشترک برای شناسایی طالبان زدند.

پلیس ملی افغانستان در جریان این عملیات موفق به ضبط تسلیحات و مواد منفجره طالبان شد، این درحالیست که شبه نظامیان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

کد مطلب 1656190

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