به گزارش خبرگزاری مهر، استفان هاوکینگ انتظار دارد که ابررایانه COSMOS که توسط شرکت SGI ساخته شده و نخستین سیستم در نوع خود محسوب می شود بتواند پنجره های جدیدی را از کیهان به روی ما بگشاید.

هاوکینگ طی مراسم راه اندازی قوی ترین ابررایانه جهان که به عنوان بخشی از کارگاه کیهان شناسی عددی در مرکز علوم ریاضی دانشگاه کمبریج برگزار شد، اظهار داشت: اخیرا پیشترفهای چشمگیری در عرصه کیهان شناسی و فیزیک ذرات داشته ایم. کیهان شناسی اکنون یک علم دقیق به شمار می رود، بنابراین ما به ماشینهایی چون COSMOS نیاز داریم تا بتوانیم به کیهان حقیقی دست پیدا کنیم و به بررسی این مسئله بپردازیم که آیا مدلهای ریاضیاتی ما صحیح هستند یا خیر.

ابررایانه COSMOS بخشی از تسهیلات علمکرد محاسباتی بالای DiRAC در شورای تسهیلات علم و فناوری به عنوان سازمان ملی کیهان شناسان، منجمان و متخصصان فیزک ذرات و همچنین کاربران غیر آکادمیک در بریتانیا است.

کارگاه کیهان شناسی عدد 2012 با حمایت شرکت اینل و با گردهمایی پیشگامان عرصه کیهان شناساسی محاسباتی و سرمایه گذاران فناوری برگزار شد.

هاوکینگ طی اظهارات خود در این کارگاه ابراز امیدواری کرد که انسان به زودی بتواند یک نظریه قطعی پیدا کند که بتوان براساس آن همه چیز را در کیهان پیش بینی کرد.

وی افزود: حتی اگر این نظریه قطعی را پیدا کنیم، هنوز هم به ابررایانه هایی برای توصیف موضوعات بزرگ و پیچیده کیهانی نیاز داریم.

برنامه ائتلافی کنونی این ابررایانه در زمینه تحقیق با هدف پیشبرد درک خاستگاه و ساختار جهان بوده که درمرحله اول از طریق استخراج عملی ریزموجهای کیهانی صورت می گیرد.

جرمی یاتز مدیر پروژه DiRAC اظهار داشت: ابررایانه COSMOS بخش ضروری و حیاتی تسهیلات DiRAC است. DiRAC اکنون ارائه کننده پنج سیستم پیشرو به محققان بریتانیایی است.

وی افزود: این ابررایانه این امکان را برای تحقیقات کیهان شناسی در بریتانیا و تحقیقات سیاره های فراخورشیدی فراهم می کند تا بتواند به درک این مسئله بپردازد که ساختار اولیه در کیهان چگونه بوده و ترکیب اتمسفر سیارات فراخورشیدی چگونه است.

یاتس گفت: این فعالیتها به تعمیق درک ما از خاستگاه های کیهان و زندگی کمک کرده و سهم ارزشمندی در اقتصاد دانش خواهد داشت.