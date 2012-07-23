به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری یزد، پیرو مصوبه هیات محترم وزیران در سفر دور اول ریاست محترم جمهوری به استان یزد، ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری یزد در دستور مدیران ارشد استان قرار گرفت.
حسین رحیمی افزود: در این راستا پس از انجام مطالعات امکان سنجی و تطبیقی، کلیه مطالعات جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ارسال و خوشبختانه در هشتادو پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 28/04/1391 با حضور ریاست محترم پارک علم و فناوری یزد، مدیر کل محترم فناوری اطلاعات استان یزد، اعضا کمیته کارشناسی طرح و اعضاء کمیسیون دائمی شورای (عتف) مورد تصویب قرار گرفت.
وی گفت: مناطق ویژه علم و فناوری منظومه ای از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساختها و محیط های ارتباطی، نهادها و موسسات، افراد و اطلاعات هستند که با تکیه بر خلاقیتها و نوآوری ها در یک گستره جغرافیایی و بر اساس یک نظام مدون و هم پیوند با اهداف و راهکارهای معین هماهنگ شده و با جذب فرصت ها و سرمایه های علمی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقه ای و بین المللی و اشتراک منافع همه طرفهای ذی نفع و هم افزایی بین سازمانها، مراکز و موسسات حاضر در منطقه، سبب ارتقای فناوری و در نتیجه توسعه تولید، ثروت، رفاه ملی و ایجاد جامعه دانایی محور می شوند.
به گفته رحیمی، این مصوبه زمینه را برای تکمیل مطالعات تفصیلی و همچنین تشکیل سازمان عامل استقرار منطقه ویژه مهیا خواهد کرد.
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان یزد برگزیده کشوری شد
رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان یزد، در نخستین همایش ملی " چشمه حکمت" به عنوان رئیس برتر اداره شهرستان در سطح کشور انتخاب شد.
در همایشی که حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حداد عادل نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و واعظی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور حضور داشتند، محسن رفیعی رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان یزد به عنوان رئیس برتر اداره شهرستان انتخاب شد و مورد تجلیل قرار گرفت.
اخبار تبلیغات اسلامی یزد/
طرح راه اندازی اولین منطقه ویژه علم و فناوری کشور در یزد تصویب شد
یزد - خبرگزاری مهر: طرح راه اندازی اولین منطقه ویژه علم و فناوری کشور در کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری یزد، پیرو مصوبه هیات محترم وزیران در سفر دور اول ریاست محترم جمهوری به استان یزد، ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری یزد در دستور مدیران ارشد استان قرار گرفت.
نظر شما