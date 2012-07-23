طرح راه اندازی اولین منطقه ویژه علم و فناوری کشور در یزد تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول راه اندازی منطقه ویژه علم و فناوری یزد، پیرو مصوبه هیات محترم وزیران در سفر دور اول ریاست محترم جمهوری به استان یزد، ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری یزد در دستور مدیران ارشد استان قرار گرفت.



حسین رحیمی افزود: در این راستا پس از انجام مطالعات امکان سنجی و تطبیقی، کلیه مطالعات جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ارسال و خوشبختانه در هشتادو پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 28/04/1391 با حضور ریاست محترم پارک علم و فناوری یزد، مدیر کل محترم فناوری اطلاعات استان یزد، اعضا کمیته کارشناسی طرح و اعضاء کمیسیون دائمی شورای (عتف) مورد تصویب قرار گرفت.



وی گفت: مناطق ویژه علم و فناوری منظومه ای از امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیرساختها و محیط های ارتباطی، نهادها و موسسات، افراد و اطلاعات هستند که با تکیه بر خلاقیتها و نوآوری ها در یک گستره جغرافیایی و بر اساس یک نظام مدون و هم پیوند با اهداف و راهکارهای معین هماهنگ شده و با جذب فرصت ها و سرمایه های علمی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقه ای و بین المللی و اشتراک منافع همه طرفهای ذی نفع و هم افزایی بین سازمانها، مراکز و موسسات حاضر در منطقه، سبب ارتقای فناوری و در نتیجه توسعه تولید، ثروت، رفاه ملی و ایجاد جامعه دانایی محور می شوند.



به گفته رحیمی، این مصوبه زمینه را برای تکمیل مطالعات تفصیلی و همچنین تشکیل سازمان عامل استقرار منطقه ویژه مهیا خواهد کرد.



رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد برگزیده کشوری شد



رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد، در نخستین همایش ملی " چشمه حکمت" به عنوان رئیس برتر اداره شهرستان در سطح کشور انتخاب شد.



در همایشی که حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حداد عادل نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور حضور داشتند، محسن رفیعی رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان یزد به عنوان رئیس برتر اداره شهرستان انتخاب شد و مورد تجلیل قرار گرفت.

اهتمام به برگزاری منظم جلسات انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان و پیگیری وصول نیم درصد درآمد شهرداری‌ها، از دلایل انتخاب وی به عنوان رئیس برتر اداره شهرستان در سطح کشور بوده است.



نخستین همایش «چشمه حکمت» در سالروز دیدار تاریخی کتابداران سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب و به منظور تجلیل از حامیان عرصه کتاب و کتابخوانی در سالن غدیر تالار وزارت کشور برگزار شد.

