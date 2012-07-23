به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای توسعه طرحهای عمرانی این شهرستان اضافه کرد: طرح تعریض و چهار بانده شدن این محور با جدیت در حال اجرا است.

وی سهولت در تردد خودروها، کاهش بار ترافیک و آمار تصادفات رانندگی و جلوگیری از مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی را مهمترین اهداف اجرایی این عنوان کرد.

فرماندار پارس آباد با اشاره به اینکه این طرح باید تا پایان دولت دهم عملیاتی شود، افزود: پنج کیلومتر این مسیر به مناقصه گذاشته شده و در آینده نزدیک با مشخص شدن پیمانکار، عملیاتی اجرایی آن آغازمی شود.



وی همچنین از تخصیص اعتبارات مطلوب به شهرداران این شهرستان با بیان اینکه پارس آباد دارای چهار بخش و چهار شهرداری است، ادامه داد: با نگاه ویژه دولت دهم، اعتبارات خوبی به شهرداری های منطقه تخصیص یافته است.



کریمی متذکر شد: ساخت و سازهای بی رویه از موانع جدی رشد و عمران شهر پارس آباد است و باید جلوی این عمل غیر قانونی گرفته شود.



وی خواستار ایجاد فرصتهای شغلی جدید، توسعه و گسترش فرودگاه و تسریع در احداث بیمارستان 120تختخوابی این شهرستان شد.

