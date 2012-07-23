چرایی فشار غرب ضد دمشق/ رسانه ها تمام حقیقت سوریه را منعکس نکرده اند

پروفسور "چاندرا مظفر" در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: شکست پیوند حیاتی سوریه با ایران و حزب الله لبنان در برابر اسراییل برای آمریکا بسیار اهمیت دارد و منفعت اصلی تغییر رژیم در سوریه برای رژیم صهیونیستی است.

وی اظهار داشت: با تغییر رژیم در سوریه اسراییل علاوه بر دستاوردهای سیاسی تسلط به بلندیهای جولان که یک سوم از آب اسراییل را تامین می کند را به دست خواهد آورد.

رییس جنبش جهانی عدالت مالزی در ادامه به دخالت عربستان سعودی و قطر در سوریه اشاره کرد و گفت: این دو کشور به عنوان متحدان کشورهای غربی به دلیل احساسات ضد شیعی از مخالفان دولت سوریه حمایت می کنند.

چاندرا مظفر همچنین افزود: ترکیه نیز به عنوان عضو ناتو ، سوریه را سدی در برابر خود و تبدیل شدن به یک قدرت جدید منطقه ای می بیند.

وی در ادامه به ترور وزیر دفاع و چند تن از فرماندهان ارشد نظامی سوریه اشاره کرد و گفت: این حمله تروریستی که بدون تردید بر موقعیت دولت و مخالفان در سوریه تاثیرگذار بود از سوی بسیاری از کشورها محکوم نشد.

به گفته وی، دلیل عدم محکومیت این اقدام تروریستی از سوی برخی کشورها می تواند به دلیل تصور آنان مبنی بر جریان داشتن جنگ داخلی در سوریه و یا حمایت آنان از مواضع آمریکا ، کشورهای غربی و حتی عربستان و قطر باشد.

رییس جنبش جهانی عدالت مالزی در پایان انعکاس اخبار اتفاقات سوریه در رسانه های جهان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بیشتر رسانه ها تمام حقیقت در مورد بحران سوریه را منعکس نکرده اند و بی شرمانه یک سویه بر علیه بشار اسد و در جهت منافع کشورهای غربی و متحدانشان در غرب آسیا فعالیت کردند.

