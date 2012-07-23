به گزارش خبرنگارمهر، هفته گذشته سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز میزبانی بزرگداشت آقای نمایش ایرانی را عهده دار بود، بزرگداشتی از سلسله همایش های مفاخر استان البرز که مدیرکل فرهنگ وارشاد استان پیش تر وعده تحقق آن را داده بود و بعد از بزرگداشت استاد جلال ذوالفنون دومین مراسم تجلیل از چهره های فرهیخته استان محسوب می شد.

درهمایش بزرگداشت هنرمند فرهیخته "داوود فتحعلی بیگی" مدیرکل فرهنگ وارشاد، معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل ارشاد، سرپرست اداره ارشاد شهرستان کرج ، سرپرست تئاترشهر کرج و محمدحسین ناصر بخت از اساتید هنرهای نمایشی تنها مسئولانی بودند که حضور داشتند و آنگونه که از شواهد امر پیدا بود این بزرگداشت با استقبال چندانی مواجه نشد، به نحوی که فتحعلی بیگی هنگام قرار گرفتن بر روی سن در سالن سیروس صابر اداره کل ارشاد عنوان کرد: "انتظار داشتم لااقل تعدای از مسئولان استان در مراسم بزرگداشتم حضور می داشتند."

داوود فتحعلی بیگی متولد سال ١٣٢٩ در سلطانیه زنجان است. وی فارغ ‌التحصیل مقطع کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او در زمینه‌های کارگردانی ،بازیگری ، نویسندگی و پژوهشگری فعالیت داشته و مدرس دانشگاه نیزمی باشد . فتحعلی بیگی از جمله فعالان عرصه هنرهای نمایشی است و در سال ١٣٨٠ موفق به دریافت مدرک درجه یک هنری (معادل دکتری)‌ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است و کارهای بیشمارش در حوزه نمایش های آیینی سنتی موجب گردیده تا آقای نمایش ایرانی نام گیرد. داوود فتحعلی بیگی به عنوان دبیر شانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی نیز خواهد بود.

این هنرمند نگارش و کارگردانی نمایشنامه های گوناگونی را در سالن های تئاتر شهر بر روی صحنه برده است که از میان آنها می توان به انگشت شمار آثاری که نویسندگی و کارگردانی آنها را عهده دار بوده است اشاره کرد. نمایش”برخورد"، ”تخت و خنجر"، ”الماس چاقو فروش“، ”سلطان مبدل"، ”میرزا عبدالطمع و جنگ جهانی"، نمایش”چشم تنگ"، ”مواظب کلاهت باش با نویسندگی”محمدحسین ناصربخت“، نگارش و کارگردانی نمایش”میرزا فرفره“، نگارش و کارگردانی نمایش”نمایش ممنوع“، ”عروسی دختر شاه پریان با حاکم ملایر“، ”عروسی ننه غلامحسین“، کارگردانی نمایش ”دختر طائف (تغزیه)، بازی در نمایش”باغ شب‌نما“ نوشته ”اکبر رادی“ به کارگردانی ”هادی مرزبان"، کارگردانی نمایش ”صاحب منصب عشق “نوشته”عزت‌الله مهرآوران"، کارگردانی نمایش ”قمری“ نوشته گلبرگ ابوترابیان، نگارش نمایشنامه ”افاده‌ها طبق طبق“ به کارگردانی”لقمان نظیری“، ”پهلوان کچل و اژدها"، ”راز عروسک"، بازی در فیلم سینمایی " سگ کشی" به کارگردانی بهرام بیضایی، نگارش و کارگردانی نمایش”زلیخا نامه" و... کارهای بیشمار دیگری در حوزه پژوهش، اجرای نمایش های تخت حوضی، آیینی و...

انگار رسم دیرینه ای است قدرناشناسی وقتی حضور اندکی آن هم از خود هنرمندان را در مراسم بزرگداشت مفاخر هنری استان شاهد هستیم.

انتظار داشتم لااقل مسئولان استان در مراسم بزرگداشتم شرکت داشتند

وقتی داوود فتحعلی بیگی این جمله را روی سن به زبان می آورد که انتظار داشتم لا اقل چند تن از مسئولان استان در مراسم بزرگداشتم شرکت می کردند حاکی از عمق بی توجهی به هنرمندان این استان دارد، هنرمندانی که در پایتخت خوش تر می درخشند تا در شهری که فقط نام استان را به همراه خود یدک می کشد.

یک اصل اساسی در اقتصاد به نام عرضه وتقاضا وجود دارد، براساس این اصل هرمیزان تقاضا بیشتر باشد عرضه نیز افزایش می یابد اگر این اصل را به مقوله فرهنگ وهنر بسط دهیم باید اعتراف کنیم که کرج پتانسیل برگزاری مراسم اینچنینی را ندارد.

دلیل آن نیز عدم تقاضا است، با وجود آنکه بارها و بارها بر لزوم یادهنرمندان تاکید شده است اما هیچ گاه این سوال پرسیده نشده که آیا ظرفیت شهر به میزان تصورات ما با پایتخت همجوارمان هست؟ واقعیت آن است که کرج هنوز به ظرفیت یک استان نرسیده است به همین دلیل نمی توان انتظاراتی آرمانی همانند پایتخت را از این شهر داشت.

از این رو است که هنرمندان این شهر ترجیح می دهند هنرخود را در جای دیگری عرضه کنند.

درشهری که دغدغه نان بر هنر ارجحیت دارد باید اعتراف کرد که هنر فقط مختص به قشری خاص از جامعه است و این شهر نیز هنوز ظرفیت لازم را برای برگزاری چنین برنامه هایی پیدا نکرده است.

هرچند اقدام اداره کل فرهنگ وارشاد استان در تجلیل از مفاخر درنوع خود قابل دفاع است اما آنگونه که از شواهد امر پیدا است به نظر می رسد اقدامات زیرساختی دراین شهر برسایرموارد اولویت دارد، زیرا تا زمانی که بسترها فراهم نباشد اقداماتی اینچنینی نیز بازخورد واقعی خود را نخواهد داشت و به فعالیت هایی نمادین مبدل خواهد شد.

موضوع دیگری که دراین بین وجود دارد جای خالی رسانه های استان در پوشش و اطلاع رسانی این مراسم و حتی سایر برنامه های فرهنگی است که به جد احساس می شود و در مقایسه با نشست های خبری این اداره کل به هیچ عنوان قابل قیاس نیست؛ درحالی که خبرگزاری مهر استانی به عنوان تنها خبرگزاری فعال درحوزه فرهنگ و هنر پوشش همه برنامه های مرتبط با این حوزه را عهده دار بوده و هست.

مدیرکل فرهنگ وارشاد استان البرز در بخشی از این بزرگداشت نیز علت عدم حضور مسئولان وزارت خانه را در بزرگداشت، برگزاری نشست مدیران کل فرهنگ وارشاد کشور با حضور معاون هنری وزیر ارشاد دراستان اردبیل به منظورانعقاد تفاهم نامه های فرهنگی و برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره های ملی و منطقه ای درسال جاری ذکر کرد و گفت: با وجود اینکه به این نشست دعوت شده بودم وظیفه خود دانستم تا دراین بزرگداشت حضور پیدا کنم، زمان برای امضاء تفاهم نامه ها زیاد است.

بزرگداشت داوود فتحعلی بیگی در ادامه با پخش فیلم کوتاهی از فعالیت های نویسنده و کارگردان تئاتر سنتی کشور در کنار مصاحبه با چند تن از پیشکسوتان نمایش درباره میزان تاثیر گذاری فتحعلی بیگی و نقش آفرینی وی در عرصه تئاتر سنتی همراه بود. اجرای نقالی و سیاه بازی از جمله دیگر برنامه های جنبی مراسم بزرگداشت استاد فتحعلی بیگی بود. در پایان نیز با اهدای لوح تقدیر، جایزه نقدی و سفر زیارتی به عتبات عالیات از وی تجلیل شد.

به هرروی میزان استقبال از بزرگداشت مرد نمایش ایرانی که اکنون در کرج سکنی دارد دلیل مبرهنی است براین ادعا که هنرمندان البرز به دلیل فراهم نبودن بسیاری از زیرساخت های فرهنگی و حتی فقدان فرهنگ در استقبال از رویدادهای فرهنگی اینچنینی به پایتخت صادر می شوند.

بزرگداشت داوود فتحعلی بیگی درغربت برگزارشد تا یادمان نرود این شهر هنرمندان بیشماری دارد و قبل از آنکه ما را ترک کنند باید به یادشان بود و بزرگداشت برایشان برپا کرد.

گزارشگر: سپیده غفاری