محمود کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارندگیهای به موقع بهاری، شهد گلها و گل دهی درختان نمدار باعث شد تا زنبورهای عسل امسال فعالیت چشمگیری داشته باشند.

وی اظهار داشت: سال گذشته به علت پدیده خشکسالی بیش از 70 درصد کلنی هار زیتور عسل از بین رفتند و زنبورداران نتوانستند عسل تولید کنند.

وی افزود: میزان برداشت از هر کلنی زنبور عسل در سال گذشته دو کیلوگرم یا کمتر بوده، این درحالیست که امسال این میزان به 15 کیلوگرم افزایش یافته است.

کریمی بیان داشت: شهرستان علی آبادکتول با داشتن بیش از 12 هزار کلنی زنبور عسل و 280 زنبور دار امسال بیش از 180 تن عسل تولید می کند که از این حیث مقام سوم تولید عسل در استان را داراست.

مسئول امور دام جهاد کشاورزی علی آبادکتول گفت: گلهای نمدار، هلو، سیاه تلو، تمشک، و لیک در اتفاعات و گل آفتابگردان، یونجه و مرکبات در دشت از جمله گلهای مورد نیزا زنبور عسل هستند.

وی افزود: بهترین نوع عسل تولیدی در استان مربوط به اقاقیا، آویشن و گیاهان دارویی در ارتفاعات شاهوار مقام اول و عسل جنگلی با گل نمدار مقام دوم را بخود اختصاص داده است.

کریمی به تاثیر نقل مکان و کوچ زنبورها اشاره و اضافه کرد: نقل مکان با توجه به شرایط آب و هوایی و ذائقه زنبوردار برای تولید عسل خاص انجام می شود.

وی بارندگیهای اخیر را برای زنبورداران مناسب نداست و گفت: در بارندگیهای اخیر در شهرستان حدود هزار کلنی زنبور از بین رفته است.

مسئول امور دام جهادکشاورزی علی آبادکتول گفت: زنبورداران شهرستان و استان هم اکنون درحال برداشت عسل از کلنی ها هستند.