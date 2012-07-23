غلامرضا همایون پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه آمارهای ناشی از غرق شدگی در استان کردستان از افزایش 16 درصدی فوت شدگان خبر می دهد که این روند نشان دهنده یک زنگ خطر جدی است و باید با آن مقابله کرد.

وی افزود: تعداد افراد غرق شده در سال 89 در استان کردستان 19 نفر بودن که این تعداد در سال 90 به 22 نفر افزایش یافته است و نکته نگران کننده تر در این بین افزایش شمار افراد غرق شده در طول چند سال اخیر است که باید برای مقابله با آن برنامه ریزی شود.

مرگ 17 نفر بر اثر برق گرفتگی و گازگرفتگی

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به آمار فوت شدگان بر اثر حوادث برق گرفتگی و گازگرفتگی اشاره کرد و بیان کرد: متاسفانه طی سال گذشته 17 نفر جان خود را در این دو بخش از دست داده اند.

همایون پور ادامه داد: در سال 89 در سطح استان کردستان پنج نفر بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند که این تعداد در سال 90 به هفت نفر افزایش یافت.

وی یادآور شد: میزان برق گرفتگی در سال 90 نسبت به سال قبل از آن نیز 40 درصد رشد را نشان می دهد.

مدیر کل پزشکی قانونی کردستان در ادامه گفت: همچنین در سال 89 در استان 16نفر بر اثر حادثه گازگرفتگی دچار مرگ خاموش شدند که این میزان در سال 90 به 13 نفر کاهش یافته است.

همایون پور افزود: آمارها نشان می دهد که خوشبختانه میزان فوت شدگان بر اثر گاز گرفتگی در سال 90 نسبت به سال 89، 23 درصد کاهش داشته است.