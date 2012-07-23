ستاد دیه فرهنگ نوع دوستی را گسترش دهد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ آیت الله محمدرضا ناصری پیش ازظهر دوشنبه در دیدار با اعضای ستاد دیه استان اظهار داشت: ستاد دیه استان تاکنون فعالیت های بسیار ارزشمندی را برای آزادی زندانیان جرایم مالی غیر عمد انجام داده است و باید این اقدامات با کمک خیرین و دولت در سطح استان گسترش یابد.

وی با اشاره به آیات و روایات، کمک به نیازمندان را از الطاف الهی برشمرد و افزود: مسئولان استان برنامه ریزی های لازم را برای اختصاص درآمد های ثابت در جهت آزادی زندانیان مالی غیر عمد داشته باشند.

وی در ادامه شناسایی مشکلات و کمبودهای همنوعان را وظیفه همگان در نظام اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: مسئولان ستاد دیه باید آزادی محکومین مالی غیر عمد با سنوات بالا را در اولویت فعالیت های خود قرار دهند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه انجام کارهای خداپسندانه با نیات خالص قطعا در درگاه خداوند متعال دارای اجر و پاداش فراوان است تصریح کرد: عدالت اجتماع ریشه در مفاهیم اسلام دارد و با توجه مسلمانان نسبت به وضعیت یکدیگر تحقق می یابد.

ناصری داشتن نیات خالص و خداپسندانه در زمینه فعالیت عملی برای آزادی زندانیان دیه را درطول سال یک عمل بسیار مهم دینی عنوان کرد و گفت: برای جلب مشارکت مردم در این کار خیر باید فرهنگ سازی شود تا اهمیت آن برای مردم تبیین شود.

وی افزود: رسانه ها نقش مهمی در آگاهی بخشی نسبت به مسایل اخلاقی و ترویج شعائر اسلامی و اخلاق نبوی بر عهده دارند.

وی با قدردانی از تلاش های صورت گرفته طی سال های اخیر توسط ستاد دیه و همچنین مسئولان و خیرین بر ادامه اینگونه برنامه ها تاکید کرد.

مدیر کل دادگستری استان یزد هم در این دیدار به وجود 174 زندانی غیر عمد محکوم به پرداخت دیه در سطح زندان های استان اشاره کرد.

غلامحسین حیدری افزود: برای آزادی این افراد باید 2مبلغی معادل 163 میلیارد ریال تامین شود.