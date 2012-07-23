مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای مصرفی (طرح ضیافت مهر)، با آغاز ماه رمضان از سه شنبه 3 مرداد ماه در شیروان آغاز می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه فعالیت خود را در 55 غرفه آغاز می‌کند و همه روزه از ساعت 9 الی 21 آماده بازدید و خرید شهروندان شیروانی خواهد بود.

باقری با بیان اینکه تمامی کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با تخفیف 15 الی 25 درصدی ارائه می‌شود، اظهار داشت: تخفیف‌های ارائه شده در این نمایشگاه بر مبنای فاکتور خرید و با تصمیم گیری کمیته نرخ گذاری صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این آن دسته از فروشندگانی که تخفیف ارائه شده را از میزان مذکور نیز بالاتر ببرند، مشمول واگذاری غرفه رایگان خواهند شد.

باقری اظهار داشت: این نمایشگاه به مدت 10 روز در خیابان فلسطین شیروان و در محل انبار اداره تعاون این شهرستان دایر خواهد بود.

به گفته این مسئول پس از اتمام این نمایشگاه و در طول ماه مبارک رمضان نیز به منظور تنظیم بازار و آسایش مردم، فروش‌های فوق العاده اجناس با تخفیفات ویژه در شهرستان شیروان اجرا خواهد شد.

