به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصوری ظهر امروز در دومین جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان بانه به بررسی مسائل و مشکلات اجتماعی شهرستان پرداخت و اظهار داشت: بهره گیری از تجربیات علمی استادان دانشگاه برای کاهش آسیب های اجتماعی ضروری است و ارائه راهکار برای کاهش معضلات اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: خودکشی، اعتیاد و ضعف بنیه اعتقادی جوانان مسائل نگران کننده ای هستند که به عنوان تهدید در سطح شهرستان مطرح است و به همین دلیل باید با بسیج امکانات کلیه ادارات و سازمان های دولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد در این بخش ورود پیدا کرد.

فرماندار بانه ادامه داد: در راستای کاهش این آسیب ها موضوع فرهنگ سازی و ارائه راهکار به شیوه علمی و همکاری مراکز دانشگاهی برای ارتقای توانمندی دینی و مذهبی باید با جدیدت دنبال شود.

منصوری در ادامه به اهمیت آموزش در سطح خانواده و مدارس اشاره کرد و بر لزوم برگزاری کارگاه های آموزشی توسط نیروی انتظامی در راستای ارائه آموزش های لازم برای والدین تاکید کرد.

جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی با حضور فرماندار بانه، اعضای ستاد، اساتید دانشگاه و مشاوران مدارس راهنمایی و دبیرستان این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.