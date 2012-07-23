خراسان جنوبی نقش مهمی در عرصه های علمی کشور ایفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح دوشنبه در مراسم بزرگداشت تشییع و تدفین محمدحسن گنجی در بیرجند،با اشاره به اینکه علیرغم وجود مشکلات عدیده زندگی اجتماعی در این استان، امروز مجموعه خراسان جنوبی در کشور برجسته است، اظهارداشت: تاثیرگذاری استان با فرهنک قوی حاکم در این منطقه از ویژگی های منحصر به فرد خراسان جنوبی بوده که در کنار محرومیت ها دیده می شود.

وی اضافه کرد: این استان دارای چهره های درخشانی است، که در در عرصه های علمی در سطوح جهانی خوش درخشیدند و در طول تاریخ ماندگار شدند.

شاگرد پدر علم جغرافیای ایران بعد تربیتی و اخلاقی و جوهره عمیق دین در وجود مفاخر این استان را از ویژگی های منحصر به فرد این استان دانست و گفت: چهره های برجسته ای که ظرافت، بعد تربیتی و اخلاق در ادب، گفتار و منطق مفاخر این استان وجود دارد.

قالیباف با اشاره به اینکه گنجی از جمله مفاخری است که در خراسان جنوبی تربیت شده است، افزود: فرهنگ اصیل و تربیت از دیدگاه اسلام و اهل بیت(ع) موجب رشد و شکوفایی چنین افرادی در جامعه شده است.

به گفته وی گنجی کسی است، که طبیعتش با علم عجین شده بود و همواره با کهولت سن با علم سخن می گفت.

شهردار تهران علم، معرفت، ادب و خستگی ناپذیری را از ویژگی های برجسته مردان این سرزمین عنوان کرد و بیان داشت: این شخصت بزرگ مسیر را برای دانشجویان و شاگردانش هموار کرد و وحدت و همدلی از ویژگی های علمی این شخصیت بزرگ بود.

وی با بیان اینکه دکتر گنجی بر این باور بوده که پیشرفت در کشور و هر جامعه ای براساس یک تلاش مستمر ایجاد می شود، بیان کرد: به این جهت تا آخرین لحظات زندگی در همه عرصه ها فعالیت کرد.

دانش افزایی و دانایی محوری عامل پیشرفت جوامع

وی بیان داشت: پدر علم جغرافیا و هواشناسی ایران هویت هر جامعه را در کنار پیشرفت مرهون این می دانست که به سمت دانش افزایی و دانایی محوری حرکت کند.

قالیباف با اشاره به اینکه خستگی ناپذیری این استاد برجسته موجب ماندگار شدن تاریخی ایشان شده است، افزود: دکتر گنجی برای همیشه برای بیرجند و خراسان جنوبی یک افتخار خواهد بود.

نقش انکار ناپذیر خراسان جنوبی در دفاع مقدس

وی با بیان اینکه این استان در کنار چهره های علمی از چهرهای متعدد دفاع مقدس نیز برخوردار است، افزود: مردم این استان دین خود را به اسلام و انقلاب و دین خود به مکتب اهل بیت(ع) و مخصوصا دفاع مقدس را ادا کرده اند.

قالیباف با اشاره به اینکه نقش خراسان جنوبی در عرصه های علمی و مجاهدت کشور انکار ناپذیر است، تصریح کرد: رزمندگان خراسان جنوبی در میدان جنگ بیش از همه ایفای نقش داشتند و این امر بیانگر برجستگی خراسان جنوبی در جنگ است.

شهردار تهران یادآور شد: باورد داشتن به فرهنگ اهل بیت (ع) به این جهت است، که ریشه در این دارد که پدران و اجداد ما رزق حلال را به فرزندان خود آموختند و به زندگی اخلاقی و فرهنگ اصیل اسلامی توجه کردند.