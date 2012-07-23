اکثر نظامیان آگوست از افغانستان خارج می شوند/ ماه سنگینی پیش رو داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان آلن" در گفتگو با آسوشیتد پرس تاکید کرد: در نیمه راه عقب نشینی 23 هزار نظامی آمریکایی از افغانستان هستیم.

وی در این مصاحبه که در دفتر خود در مقر ناتو در کابل انجام شد، گفت: درحالی که مسئولیت نیروهای امنیتی افغانی در حال افزایش است، باید تلاش بیشتری را برای اعتمادسازی سربازان افغانی نسبت به برنامه ریزی و اجرای عملیاتها انجام دهیم.

آلن گفت : عملیات نیروهای ائتلاف در تابستان جاری با هدف جلوگیری از حملات طالبان در مراکز عمومی، گسترش مناطق امنیتی در نزدیکی کابل و واگذاری مسئولیت بیشتر به نیروهای افغانی در شرق این کشور انجام می شود.

وی افزود: هنوز تمام نیروهای امنیتی ملی افغانستان را استخدام نکردیم و حتی در دو ماه آتی به این هدف دست نمی یابیم اما امیدواریم که در اول اکتبر شمار نیروها به 352 هزار نفر برسد.

جان آلن گفت : هم اکنون حدود 90 درصد از نیروهای ائتلاف با نیروهای افغانی عملیات مشترک انجام می دهند و نیروهای افغانی رهبری بیش از 40 درصد عملیات را برعهده دارند.

وی تاکید کرد: در پایان سال جاری و سال آتی شاهد فعالیت 58 هزار و 500 پرسنل در تیمهای مشاوره دهنده پلیس و ارتش خواهیم بود، اما هم اکنون این گروهها 20 درصد کمتر از میزان در نظر گرفته شده است.

آلن گفت : روند عقب نشینی 23 هزار نظامی آمریکایی از افغانستان در چند ماه آتی تسریع پیدا می کند و از این رو آگوست سنگین ترین ماه است.

وی با اشاره به خروج شمار زیادی از نظامیان از افغانستان افزود: شمار بیشتری از نظامیان در ماه آگوست و اوایل سپتامبر از افغانستان خارج می شوند و احتمالا کار ما اواسط سپتامبر پایان می یابد.