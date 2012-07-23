به گزارش خبرگزاری مهر، این راستگرد که از سوی معاونت فنی و عمران شهرداری این منطقه اجرا شده است و از هم اکنون می تواند مورد بهره برداری شهروندان تهرانی قرار گیرد، دارای طولی بالغ بر 550 متر است ضمن اینکه در طول مسیر پروژه نیز یک هزار متر مربع پیاده رو، یکهزار و 500 متر شبکه جمع آوری آبهای سطحی 7 هزار متر مکعب بتن ریزی و بالغ بر 80 هزار متر مکعب عملیات خاکی اجرا شده است.

بهره برداری از این راستگرد، حجم ترافیک در بزرگراه شهید حقانی حدفاصل بزرگراه های شهید همت تا رسالت و نیز در باند شمالی بزرگراه رسالت حدفاصل حقانی تا مدرس و تونل رسالت را تا حدود چشمگیری کاهش می دهد و وسایل نقلیه ای که قصد حرکت به شمال یا غرب را دارند از این پس می توانند به جای استفاده از مسیر حقانی – رسالت – آفریقا یا تونل، از این رمپ استفاده کنند ضمن اینکه این راستگرد باعث می شود تا ترافیک به ویژه در ساعات اوج تردد به طور مناسب تری توزیع شود.

ساختار شبکه معابر امتداد بزرگراه شهید حقانی از میدان ونک تا بزرگراه رسالت نشان می دهد که رانندگانی که در باند جنوبی – غربی بزرگراه شهید حقانی قصد حرکت به سمت غرب را دارند بایستی با طی مسافت طولانی به ویژه از تقاطع آفریقا تا رسالت تا انتهای جنوبی مسیر بزرگراه شهید حقانی ، به سمت بزرگراه رسالت و غرب تغییر مسیر دهند که با احداث این راستگرد از اتلاف سوخت و وقت شهروندان تا حدود زیادی کاسته شده است .

این مسیر ارتباطی در ساختار سلسله مراتب شبکه بزرگراهی اطراف و با توجه به نقش بزرگراه حقانی که بین سه بزرگراه مدرس همت و رسالت نقش یک حلقه را ایفا می کند از اهمیت ویژه ای بر خوردار است ضمن اینکه اهمیت این راستگرد آن زمان بیشتر می شود که به کاربریهای در حال توسعه اطراف بزرگراه حقانی و طرح های توسعه بالادست از جمله اراضی عباس آباد که در حوزه نفوذ این پروژه واقع شده است توجه شود.

رشد روز افزون سفرهای درون شهری و تقاضای ترافیک به ویژه در مناطق در حال توسعه تهران، مدیریت شهری را بر آن داشته است تا تسهیلات حمل و نقل از جمله توسعه شبکه معابر و دسترسی ها به ویژه در اطراف تقاطع های غیر هسمطح را افزایش دهد که طراحی، اجرا و بهره برداری از این طرح نیز از این قاعده پیروی می کند.