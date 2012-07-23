اقدام بی سابقه دولت مرسی/ رفع تمام محدودیتهای ورود فلسطینی ها به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه القدس العربی گزارش داد: در یک اقدام بی سابقه مقامات مصری از صبح امروز(دوشنبه) به همه فلسطینی ها اجازه ورود به خاک مصر بدون مجوز امنیتی یا پاسپورت را دادند.

منابع امنیتی در فرودگاه قاهره اعلام کردند: ما دستوراتی از سوی امنیت ملی درباره اجازه ورود به همه فلسطینی ها به محض رسیدن آنها به فرودگاه بدون هیچ گونه تشریفات مربوط به عبور، دریافت کرده ایم.

این منابع همچنین بیان کردند: همچنین تمام تشریفات مربوط به فلسطینی هایی که مجوز تشکیلات خودگردان را دارند نیز لغو شده است و آنها نیازی به مجوزهای سابق ندارند.

منابع فوق اعلام کردند: پس از رسیدن دستور جدید، هفت فلسطینی که قرار بود اخراج شوند مشمول دستور جدید واقع شدند و اقدامات برای اخراج آنها به رفح متوقف شد.