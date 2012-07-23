جایگاه های بدون مجوز عرضه دام زنده تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا محمدی صبح دوشنبه در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی این شهرستان افزود: با توجه به احتمال بروز مشکلاتی مانند تب کریمه کنگو که از جمله بیماری های مشترک میان دام و انسان است و از راه کنه ناقل این بیماری به انسان انتقال می یابد، شهرداری شهرستان گچساران موظف است تا موعد مقرر این جایگاه ها را تعطیل کند.

وی بیان داشت: چنین مکانهایی به دلیل نبود نظارت موجب بروز مشکلات و بیماریها برای شهروندان می شوند.

محمدی همچنین با اشاره به لزوم دفن زباله ها در جایگاه مناسب عنوان کرد: باید جایگاه مناسبی برای دفن بهداشتی زباله های روستاهای منطقه دیل در نظر گرفته شود.

وی یادآور شد: این جلسه دومین جلسه این شورا در سال 91 است که با با حضور امام جمعه و فرماندار گچساران و همچنین 30 اداره مرتبط با سلامت، با هدف بررسی مشکلات بهداشتی شهرستان گچساران برگزار می شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران همچنین اظهار داشت: ازاین پس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران، مسئولیت بررسی و ساماندهی زباله های عفونی بیمارستانها و مراکز کلینیکی بخش خصوصی را در این شهرستان بر عهده می گیرد.

در پایان نشست شورای سلامت و امنیت غذایی، تبیین و بررسی برنامه پزشک خانواده شهری در نماز جمعه شهرستان گچساران به تصویب رسید.