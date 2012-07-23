نشست "خانواده قرآنی الگوی جامعه اسلامی" در نمایشگاه قرآن برگزار می شود

حجت الاسلام محمد رسول رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این سه نشست در مدت برپایی نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در محل غرفه حوزه علمیه خراسان برگزار می شود.

وی با اشاره به این مطلب که حضور حوزه علمیه خراسان در نمایشگاه بین المللی قرآن فرصتی برای ارائه و معرفی و دست آورد های قرآنی حوزه علمیه خراسان است، گفت: حوزه علمیه خراسان با برنامه های متنوع مرتبط با قرآن در نمایشگاه بین المللی قرآن تهران حضور دارد.

مسئول دفتر فرهنگی تربیتی حوزه علمیه خراسان رضوی ادامه داد: ارائه پایان نامه ها، مقاله ها، پژوهش ها قرآنی، نمایش آثارهنری و تجسمی طلاب و روحانیون با محوریت قرآنی، اجرای مسابقات کتبی قران کریم با محوریت ترجمه و مفاهیم آیات قرآن از جمله برنامه های اجرایی در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است.

وی ادامه داد: توزیع بسته های فرهنگی، کتابت قرآن با حضور طلاب هنرمند و برگزاری جلسات ختم قرآن از دیگر برنامه های غرفه حوزه علمیه خراسان در محل نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران است.

وی با بیان اینکه نصب دستگاه بلوتوث دارای نرم افزارو برنامه های قرآنی بر روی گوشی های تلفن همراه درغرفه حوزه علمیه خراسان در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران انجام می شود، بیان داشت: برگزاری جلسلات پرسش و پاسخ ویژه خواهران، ارائه مشاوره های قرآنی در حوزه حفظ قرآن کریم از جمله برنامه های است که در غرفه حوزه علمیه خراسان در نمایشگاه بین المللی قرآن تهران انجام می شود.

وی از برپایی غرفه مهد کودک ویژه کودکان بازدیدکننده از غرفه حوزه علمیه خراسان در نمایشگاه بین المللی قرآن تهران خبر داد و افزود: در این غرفه برنامه هایی از قبیل نقاشی قرآنی، قرآن بخوانید جایزه بگیرید، آشنایی با احکام و عقاید برای کودکان در نظر گرفته شده است.