محمد مذنبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارخانه با سرمایه گذاری بالغ بر هزار و 900 میلیارد ریال آغاز به کار کرده و در نظر دارد با تولید سالانه 25 میلیون قطعه پوشاک سهم صادرات 50 درصدی پوشاک منطقه را به عهده بگیرد.

وی افزود: بخشی از تولیدات این کارخانه شامل جین، پیراهن، کشباف، کتان، تریکو و بافت است .

افزایش نیروهای شاغل به 10هزار و 500 نفر

این مسئول در پاسخ به سوالاتی مبنی بر مشکلات تعطیلی خطوط تولید این کارخانه متذکر شد: با پیگیریهای صورت گرفته در حال حاضر این کارخانه از حالت غیر فعال خارج شده و تعداد نیروهای مشغول به کار آن از 50 نفر به 500 نفر افزایش داشته است.

وی افزود: در نظر داریم این تعداد در برنامه های کوتاه مدت به سه هزار و 500 نفر و در برنامه های بلند مدت و افزایش ظرفیت تولید کارخانه به ده هزار و 500 نفر برسد.

مذنبی تصریح کرد: در این کارخانه پنج پروژه تحقیقاتی انجام شده که نتایج نشان می دهد تولیدات این کارخانه منحصر به فرد در کشور و جزو پنج کشور اول دنیا خواهد بود.

کارخانه سبلان پارچه با نام جدید آرتا تجارت زرین چهار سال پیش افتتاح شد و پس از وقفه چند ماهه فاز اول آن تیرماه سال گذشته مجددا با اشتغال 100 نفر راه اندازی شد.