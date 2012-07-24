شفیع آقامحمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و تهیه‌کننده فیلم سینمایی "لاله" درباره برخی اخبار غیررسمی درباره احتمال حضور بازیگران مطرحی چون جورج کلونی و رابرت دنیرو در این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر، گفت: حضور بازیگران هالیوودی که تاکنون از طریق رسانه‌های مختلف به کرات بیان شده تنها گمانه‌زنی است، منتها مطلوب نظر طرف قرارداد ایرانی در انتخاب این بازیگران، این است که از یک سو بتوانند پخش جهانی فیلم را تصمین کنند و از سوی دیگر افرادی انتخاب شوند که با کاراکترهای فیلمنامه مطابقت داشته باشند و کارنامه کاری آنها به لحاظ اخلاقی سالم و انسانی باشد.

با حضور بازیگران خارجی به هر قیمتی موافقت نمی‌کنیم

وی در ادامه در توضیح سلامت کارنامه کاری بازیگران هالیوودی برای حضور در پروژه سینمایی"لاله" گفت: نوع فیلم‌هایی که این بازیگران بازی کرده‌اند برای تهیه‌کنندگان ایرانی بسیار اهمیت دارد و اینگونه نیست به هر قیمتی با حضور آنها موافقت کنیم؛ حتی درباره حضور بازیگران زن در این فیلم این ریسک را نکرده‌ایم که از بازیگران زن هالیوودی استفاده کنیم به همین دلیل درنظر داریم از نابازیگران زن و یا بازیگران خانم ترک یا مصری دعوت به همکاری کنیم.

آقامحمدیان در ادامه افزود: البته ناگفته نماند که میزان محبوبیت این بازیگران در جذب مخاطب نیز دارای اهمیت است و تمام تلاش تهیه‌کنندگان ایرانی این است که با این فیلم به استانداردهای تولید قابل قبول دست یابیم.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پاسخ به این سئوال که ارتقاء سطح تولید و استانداردسازی در حوزه فیلمسازی در سینمای ایران چگونه با فیلم "لاله" تعریف می‌شود گفت: حوزه تولید فیلم سینمایی از نقطه آغاز یعنی تعیین اعتبار تا ساختار تولید در سینمای ایران دارای مشکل است به این معنا که تهیه‌کنندگی در سینمای ایران بیش از هر عنوانی متکی به تجربه است و متاسفانه از المان‌های علمی فاصله گرفته است.

"لاله"نمونه استانداردسازی در تولید سینمای ایران است

تهیه‌کننده فیلم سینمایی "لاله" در ادامه افزود: به همین دلیل در تولید فیلم سینمایی "لاله" تجربه و علم تولید در کنار هم قرار گرفته‌اند و در نظر داریم با نگاه به فاکتورهای استانداردسازی سینما در دنیا با استفاده از تخصص‌های ایرانی سینمای خودمان را نیز به سطح قابل قبولی برسانیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اختصاص بودجه پنج میلیاردی برای تولید این فیلم در راستای همین استانداردسازی است گفت: برای پاسخ به این سئوال باید یک نکته را متذکر شوم. من به‌عنوان یکی از تهیه‌کنندگان این فیلم سینمایی به کرات گفته‌ام که طرف ایرانی فقط 5/2 میلیارد از هزینه ساخت این فیلم را می‌دهد و بقیه هزینه ساخت فیلم با بودجه‌ای است که به پروژه تزریق می‌شود.

این مدیر سینمایی در پایان افزود: با این اوصاف معتقدم که این فیلم می‌تواند نمونه‌ای از استاندارسازی در سینمای ایران باشد چرا که سینمای ایران تنها در شرایطی دیده می‌شود که از مرزهای داخلی و یا چند کشور اطراف خارج و در سطح وسیعی در دنیا مطرح شود.