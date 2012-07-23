به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیگر به زودی جلوی دوربین ابوالفضل صفاری می رود و در این فیلم نقشی متفاوت را ایفا خواهد کرد. تاکنون بازی فرزین صابونی، مهران احمدی و شبنم فرشادجو در این فیلم به پایان رسیده و فیلمبرداری این فیلم همچنان در تهران ادامه دارد.

مهناز افشار، جعفر والی، مهران احمدی، فرزین صابونی، شبنم فرشادجو، مسعود مهرگان، مهدی عباسی، سروش طاهری، اشکان صفاری، علی باقری، نازنین پورحدادی از بازیگران این پروژه هستند.

داستان این فیلم داستان غزال، زن جوانی ‌است که با همسرش دچار چالش شده و زندگی‌اش رو به فروپاشی است. مرد زن را ترک می‌کند و زن در جستجویی به دنبال شوهر، مسیری نماد گون را طی می‌کند و در این سیر و سلوک به حقیقت ماجرا پی می‌برد.