به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار قم با اشاره به اینکه در موضوع پسماند و بازیافت طرح‌های جدیدی اجرا خواهد شد تصریح کرد: مجموعه مدیریت شهری با تعامل شهروندان استان با استفاده از مدیریت پسماند می‌تواند هزینه‌های مربوط به جمع‌آوری و امحاء زباله را کاهش دهد.

محمد دلبری با اشاره به اینکه فاز یک مونوریل در حال اتمام است اظهار کرد: برای اجرای فاز2 برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته و در حال اقدام است، البته بعضی ابهامات نیز حل خواهد شد.



عملیات پروژه های عمرانی قم با سرعت خوبی در حال اجرا است



شهردار قم با تاکید بر اینکه عملیات پروژه‌های عمرانی استان با سرعت خوبی در حال اجرا است اضافه کرد: چند طرح عمرانی در مجموعه مدیریت شهری تصویب شده است که به دلیل ارتباط با برخی پروژه‌های در حال اجرا باید برای اجرای آنها صبر کرد.



دلبری با اشاره به اینکه پروژه زیرگذر امام موسی صدر به محض پایان یافتن پروژه پل غدیر، زیر گذر و پل سه سطحه اجرا خواهد شد تصریح کرد: همچنین پروژه روگذر بلوار ۱۵ خرداد و خیابان عمار یاسر احداث خواهد شد.



وی افزود: برقراری ارتباط خیابان زینبیه در حاشیه خیابان قم نو به خیابان امام خمینی(ره) در دستور کار قرار گرفته است.



برگزاری مسابقات فرهنگی در طول ماه مبارک رمضان



شهردار قم با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات مراجع عظام تقلید مسابقات ورزشی که سنوات گذشته توسط شهرداری برگزار می‌شد به زمان دیگری موکول شد اظهار کرد: در ایام ماه مبارک رمضان مسابقه فرهنگی در طول ۳۰ شب در نظر گرفته شده است که در سطح مناطق و محلات مختلف شهر قم برگزار خواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه طرح استقبال از ماه مبارک رمضان و برگزاری جشن رمضان در برخی بوستان‌ها با رویکرد قرآنی پیش‌بینی شده است تصریح کرد: نشریه همسایه بر اساس ولادت امام حسن مجتبی(ع) و مناسبت‌های شب‌های قدر توزیع خواهد شد.



شهردار قم همچنین از برگزاری جشن محلات در ولادت امام حسن مجتبی(ع) خبر داد و افزود: در مجموع ۳۰ برنامه فرهنگی ویژه ایام ماه مبارک رمضان توسط شهرداری تدارک دیده شده است.



دفن اموات در آرامستان های داخل شهر ممنوع است



مدیر عامل سازمان آرامستانهای شهرداری قم از ممنوعیت دفن اموات در آرامستانهای داخل شهر خبر داد و گفت: با عنایت به مصوبه اخیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنی بر ممنوعیت دفن اموات در آرامستان های باغ بهشت، شیخان و امام زاده ابراهیم از این پس دفن اموات در این آرامستان ها ممنوع است.



عبدالحمید وکیلی افزود: با توجه به مشکلات و معضلاتی که دفن اموات در آرامستان های غیر مجاز داخل شهر برای شهروندان ایجاد می کند دفن اموات در این آرامستان ها ممنوع است.



وی اذعان داشت: با توجه به در خواست شهروندان همجوار آرامستان ها و بقاع متبرکه و اعتراض به دفن اموات در این مکان ها، سازمان آرامستانهای شهرداری، بهشت معصومه(س) طی پیگیری هایی که انجام داد توانست تعدادی از آرامستانهای غیرمجاز داخل شهر را در سالهای ۸۴و۱۳۸۵ به نوبت تعطیل کند.



وکیلی تصریح کرد: در آخرین مرحله که در همین سال جاری است شورای برنامه ریزی و توسعه استان توانست آرامستانهای شیخان، امام زاده ابراهیم و باغ بهشت را تعطیل کند و دفن اموات را در این آرامستانها ممنوع اعلام کند.



مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری بیان کرد: آرامستان بهشت معصومه در جاده قدیم قم - تهران که خارج از شهر است برای دفن اموات شهروندان در نظر گرفته شده است.