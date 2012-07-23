8700 واحد مسکن روستایی آذربایجان غربی نوسازی و بهسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن و حمل و نقل آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال سهمیه استان از محل تسهیلات بهسازی و و نوسازی مسکن روستایی 8 هزار و 700 واحد است، افزود: تا کنون تنها 2 هزار و 500 متقاضی از بانکهای سپه و تجارت تسهیلات را دریافت کرده ولی سایر بانکها هنوز نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نکرده اند.

وی اظهار داشت: با آغاز طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی از سال 84، این بنیاد با ترویج و افزایش آگاهی مردم در خصوص ساخت و سازهای اصولی و نظارت مستمر بر روند این امر و همکاری بانکها، توانسته در سطح روستاهای استان 61 هزار و 500 واحد را شروع و 47 هزار واحد از آنها را به اتمام برساند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از شناسایی 250 روستای در معرض تهدید استان خبر داد و عنوان کرد: 55 روستا با اعتبار 21 میلیارد ریال ایمن‌سازی شده و امسال نیز 24 روستا با اعتبار 20 میلیارد ریال ایمن‌سازی می‌شوند.

وی رشد روز افزون سکونتگاههای شهری و روستایی و استفاده بی رویه از منابع طبیعی را عامل تشدید حوادث غیر مترقبه طبیعی دانست و اضافه کرد: با بررسیهای انجام شده بیش از 571 روستا در مسیر سیلابها قرار گرفته که باید نسبت به جابجایی آنها اقدامات لازم انجام شود.



وی احیای مراتع، اجرای طرحهای آبخیز و آبخوان داری در مناطق کوهستانی و استفاده از مشارکت های مردمی در بهسازی و مقاوم سازی را از جمله راهکارهای ضروری در پیشگیری از وقوع حادثه ناگوار طبیعی عنوان و اضافه کرد: در این راستا طرحهای مطالعاتی و اجرایی در دست اجرا است .

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم رفع موانع اجرای عملیات احداث توسط تعاونیهای مسکن مهر، افزود: همه دستگاههای اجرایی، خدماتی و بانکهای عامل باید از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای رفع موانع اجرایی و رفع مشکلات تعاونیهای مسکن مهر استفاده کنند.

جواد محمودی اظهار داشت: بانکهای عامل و اداهه کل امور مالیاتی موظفند با پیگیریهای مستمر از سازمانهای مرکزی نسبت به تکمیل سهمیه تسهیلات پرداختی به واحدهای روستایی و اجرای مصوب دولت در خصوص عدم اخذ مالیات از تعاونیهای مسکن مهر استان اقدام کنند.