توضیحات شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام نسبت به یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، متن جوابیه شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرح زیر است:

احتراماً در پاسخ به مطلب مندرج در آن سایت مبنی بر بحران کم آبی در ایلام از جبره بندی یا بی تدبیری مسئولین مواردی به شرح ذیل جهت تنویه افکار عمومی به حضورارسال مستدعی است براساس قانون نسبت به درج جوابیه اقدام نماید.

1- شهر بدره و روستاهای اطراف مدت مدیدی با کمبود آب مواجه بوده که در سال گذشته با توجه به خشک شدن 90 درصدی یکی از چشمه های تامین کننده آب شرب شهر شرکت آب وفاضلاب اقدام به حفر دو حلقه چاه نمودکه متاسفانه به نتیجه نرسید و ناچار نسبت به بهسازی ایستگاه های پمپاژ و بهره برداری بیشتر از چشمه کلم اقدام کرد که پیش بینی و واقعیت هم این بود که درصورت همکاری مردم روستای کلم علی القاعده مشکل خاصی نباید در این رابطه داشته باشیم.

متاسفانه به علت معارض اجتماعی این شرکت و فرمانداری شهرستان جلسات متعددی برگزار و در نهایت درحال حاضر پیگیر بهسازی چشمه مذکور هستند.

مضافاً اینکه مصرف بی رویه روستاهای اطراف شهر نیز مزید به علت شده که منابع آبی وارد شهر بدره شد به شدت کاهش یابند علی ایحال حل مشکل این شهر نیازمند تعامل مردم روستای کلم و مدیران است که در این رابطه شرکت بجد پیگیر حل معضل بوجود آمده است.

2 –در رابطه با شهر ایوان شرکت با همکاری استانداری محترم دو حلقه چاه جدید وارد مدار نموده و کمبود آب شرب شهر ایوان را تا حدود زیادی مترع کرده است.

برای حل مشکل بلند مدت شهر نیز آبرسانی از چشمه های سیاه گل توسط شرکت آب منطقه ای کار اجرائی آن آغاز شده و انشاء اله با تخصیص اعتبار مناسب که ( جز طرحهای مهر ماندگار نیز هست ) تـــــا اوایل ســـال آینــــده به بهره برداری می رساند.

توضیحات خبرگزاری مهر

1-طبق اعلام خود مسئولان در جوابیه این مشکل وجود دارد و حال این سوال مطرح است که چرا قبل از رسیدن فصل تابستان و با اطلاع از خشکسالی های پی در پی برای حل مشکل کم آبی به خصوص در بخش بدره چاره ای اندیشیده نشده است.

2-خبرگزاری مهر این آمادگی را دارد که در صورت حل مشکل کم آبی و افتتاح آبرسانی به شهر ایوان از طرحهای ماندگار، اقدامات شرکت آب و فاضلاب را به صورت دقیق اطاع رسانی کند.